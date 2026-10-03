Sevgili okurlarım şu memleketi elbirliği ile ne hallere düşürdüklerini hep birlikte, utanarak ve öfke duyarak izliyoruz. Türkiye bugüne kadar ne pisliklere, ne rezaletlere tanık oldu. Böylesi hiç görülmedi demeyeceğim ama çok az görüldü. Fon olayı çok büyük bir vurgun. İnkarı mümkün değil çünkü vurgunun içinde iktidarın önde gelen isimleri var. Hadisenin içerisinde rol alanların çoğu, yani çok önemli isimleri AKP tayfası arasından fışkırdı. Bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri, onların eşleri ve çocukları. Bunlar iktidarın nimetlerinden faydalanmayı kafaya koyup amaca ulaşan zaten varlıklı bir kesim. Bu sürecin ilk önemli ismi olarak karşımıza Fatma Betül Sayan Kaya isimli biri çıktı. Onun adını artık hepimiz ezberledik. Recep Tayyip’in özenle besleyip koruması altına aldığı bir kadın. ★★★ Zamanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP’nin elindeyken oradan burs alıp ABD’ye gitmiş. Burs deyince küçümsemeyin. ABD’de bir eğitim bursu on binlerce dolara ulaşıyor. Neyse, bunları zaten yazdık... Şimdi Türk Milleti ne bekliyor biliyor musunuz!.. Bu kadın çıksın ortaya ve hakkında yazılıp çizilenlere adam gibi yanıt versin! İsterse yazılı bir açıklama yapsın, isterse basın toplantısı düzenlesin ama konuşsun be kardeşim! Böyle durumlarda bizim gibi saf vatandaşların asabı daha beter bozuluyor. Piyasaya hakkında bir sürü bilgi ve belge çıkmış ama ses veremiyor. Biz aptal mıyız, ahmak mıyız ya da geri zekalı mıyız ki olanı biteni sessizce izlemekle yetinip hazmedelim... Duvardan ses geliyor ama bu hanımdan gelmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla servetine daha başka servetler eklemek için yola koyulmuş ve bunu öteki büyük uyanıklar gibi büyük ölçüde başarmış. Halk arasındaki deyişle bir koyup 10 almış. Eğer günün birinde yüreği yeter de ortaya çıkarsa yanıt vermesi gereken ilk soru şu olacaktır: “Sen bu milyarları nasıl ve nereden elde ettin de fonculuk olayına giriştin... Değirmenin suyu nereden geldi?” Eğer mikrofonda türkü söyleme yeteneğim olsaydı, bunlar gibilere söyleyeceğim ilk istek parçası Neşet Ertaş’ın şu unutulmaz türküsü olurdu: “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen... Tatlı dillim güler yüzlüm neredesin seeeen...” İşi benim türkü söylememe bırakma da çık ortaya Betül, gerekirse beraber söyleyelim. Bitirince senin fon vaziyetlerinden söz edelim. Muhteşem olur valla, reyting rekorlarını kırarız! Ve KK Kemal Kılıçdaroğlu... CHP’nin seçilmiş değil atanmış genel başkanı... O koltukta mahkeme kararıyla oturan bir siyasetçi. Değil Türkiye, dünya siyaset tarihinde bile eşine az rastlanacak bir hadise... Ve beyefendi bu durumu içine sindirmiş durumda. Bir mahkeme kararıyla CHP gibi bir partinin bütün binalarına, mal varlığına, araçlarına, paralarına ve belki daha da önemlisi, ismine kondu. Partisini böldü, parçaladı. Eskiden beri bir alışkanlığı, kötü bir huyu vardı ve onu şimdi de sürdürüyor. AKP iktidarına baston olmak, stepne olmak ve o iktidara sonuna kadar destek vermek! CHP’nin, başka bir deyişle KK’nın şu anda ana muhalefet partisi olup olmadığını bilmiyoruz. O unvanı acaba CHP mi taşıyor yoksa YENİ Parti mi? ★★★ Günün birinde Türkiye’de fon olayı patladı. Açıklanan resmi rakamlara göre bu olayda 455 bin kişi parasını kaptırdı. Bunlar doğrudan mağdur edilenler. Ama bir de dolaylı mağdur edilenler var ki, sayıları milyonları buluyor. Şimdi bir düşünelim, iktidarı böylesine zor duruma düşüren bir skandal, bir rezalet patlayacak ama CHP gibi bir partinin genel başkanı sessiz kalacak! Olacak şey midir? Siz onun bu konuda bir şeyler söylediğini, iktidarı eleştirdiğini falan hiç duydunuz mu? Elbette duymadınız. İnşallah bundan sonra ses verir. Bu durumda şu anda içimden söylemekte olduğum o şarkıyı KK’ya da ithaf ediyorum... “Gönlüm hep seni arıyor neredesin seeeen!..” Nerede, nerede!