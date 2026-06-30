Mizah, insanlık tarihinin en eski savunma mekanizmalarından biridir. Ayrıca çok güçlü

bir eleştiri aracıdır.

Bir toplumun neye güldüğü kadar, neye gülemediği de onun özgürlük seviyesini

gösterir. Çünkü mizah yalnızca eğlendirmez; düşündürür, sorgulatır ve çoğu zaman dile

getirilemeyeni dolaylı ve esprili bir dille ifade eder.

Bu yönüyle mizah, bireysel zekânın olduğu kadar toplumsal hafızanın da önemli bir

yansımasıdır.

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Tarih boyunca siyasal otoriteler, doğrudan eleştirinin bedelinin ağır olduğu

dönemlerde mizahla karşı karşıya kalmıştır.

Osmanlı döneminde Karagöz ile Hacivat gölge oyunları da günlük hayatın yanı sıra

bürokrasi, yöneticiler, sınıfsal farklılıklar ve toplumsal çelişkiler mizah yoluyla eleştirilmiş,

seyirci hem eğlenmiş hem de kendi yaşadığı düzen üzerine düşünmeye davet edilmiştir.

Benzer biçimde Avrupa’da gelişen siyasi karikatür geleneği, özellikle 18’inci ve

19’uncu yüzyıllarda gazetelerin en etkili muhalefet araçları olmuştur. Tek bir çizgi bazen

sayfalarca yazının anlatamadığını anlatabilmiştir.

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Sosyolojik açıdan bakıldığında mizah, toplumdaki gerilimlerin kontrollü biçimde dışa

vurulmasını sağlayan bir emniyet supabı işlevi görür.

İnsanlar doğrudan söylemekten çekindikleri düşünceleri fıkralarla, karikatürlerle veya

ince göndermelerle ifade ederler.

Ekonomik krizler, savaşlar, toplumsal kutuplaşmalar ve siyasal baskılar arttıkça

mizahın dili de keskinleşir. Çünkü insanlar bazen ağlamamak için güler.

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Bununla birlikte mizahın toplumsal işlevi yalnızca iktidarı eleştirmek değildir. Aynı

zamanda farklı görüşlerden insanları ortak bir tebessümde buluşturur.

Bir espriye birlikte gülebilmek, çoğu zaman uzun tartışmalardan daha güçlü bir

ortaklık duygusu yaratır.

Bu nedenle gelişmiş demokrasilerde mizah, yalnızca sanatın değil, ifade özgürlüğünün

de önemli göstergelerinden biri kabul edilmiştir.

Çünkü mizaha tahammül edebilen toplumlar, farklı fikirlere de daha kolay tahammül

edebilirler.

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Elbette mizahın da bir sorumluluğu vardır.

Eleştiri üretirken nefret söylemine dönüşmemesi, kişilik haklarını zedelememesi ve

ötekileştirici bir dile yaslanmaması önemlidir.

Nitelikli mizah, aşağılamadan güldürebilen; düşündürürken incitmemeyi başarabilen

mizahtır.

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Bugün dijital medya sayesinde mizah saniyeler içinde milyonlarca insana ulaşabiliyor.

Bir karikatür, kısa bir video ya da birkaç satırlık hiciv, geleneksel medyanın günlerce

tartışacağı bir konuyu tek hamlede gündeme taşıyor.

Bu durum mizahın etkisini artırırken, sorumluluğunu da büyütüyor.

Bilginin hızla yayıldığı çağımızda mizah hem kamuoyunu şekillendiren hem de

toplumsal refleksleri ölçen önemli bir gösterge hâline gelmiştir.

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Gerçekten de mizah, yalnızca güldüren bir sanat değil, aynı zamanda toplumların

aynasıdır. O aynaya bakabilen toplumlar, eksiklerini görme ve kendilerini sorgulama

cesaretini de gösterebilir.

Tarih bize, mizahın sustuğu dönemlerde yalnızca kahkahaların değil, eleştirel

düşüncenin de zayıfladığını göstermektedir.

Sağlıklı bir toplum, mizahı tehdit olarak değil, kendini geliştirme ve yenileme fırsatı

olarak görür.

Aslında bazen en ciddi gerçekler, en samimi kahkahanın içinde saklıdır. Boşuna

dememişler "Her şakanın altında bir gerçek vardır" diye.