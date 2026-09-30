Devlet idaresinde işler döner dolaşır “yolsuzlukla mücadele” düğümlenir. Çünkü devlet felsefesinin temelinde “erdemli akıl” ve “güzel ahlâk” vardır. Dürüst yönetilen bir devlet, kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Devlet organlarını liyakatli devlet adamlarına emanet edecek bir yönetim sisteminin önemi her daim öne çıkar. Her ülkede siyasi alan; yemek, içmek, lüks yaşamdan başka hiçbir şeyi umursamayan; asgari etik değerlerden bile yoksun kesimler tarafından kuşatıldığında o ülke halkının işi zor demektir. O yüzden bir ülkede siyaset düzeltilmeden, devlet idaresine ve toplum hayatına dair hiçbir şey düzeltilemez. SÖZÜMÜZ ONLARA DEĞİL Şu yananlara bakın. Neresinden baksanız ciddiyetsizlik. Neresinden baksanız liyakatsizlik. Neresinden başlayalım, günlerdir yazılmayan, anlatılmayan kalmadı ki! Nice arkadaşımızı tanıyoruz, devlete olan vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için, günü aksatmamak, devlete borçlu olmamak, örneğin gelir vergisini ödemek için yeri geliyor kredi çekiyor, yeri geliyor kredi kartından ödeme yapıyor. “Devlete borcum olmasın” diyor. Kendisini borç ve faiz batağına atıyor. Bir de bir koyup bin alan “Fan, fin, foncular” var. Sözümüz asla küçük yatırımcıya değil, vatandaş üç kuruş parasıyla yatırımına nasıl enflasyon üzerinde getiri sağlarım derdinde... Vadeli mevduat oranlarından tutun, katılım bankalarına, fonlardan tutun borsaya kadar üç kuruşunu artırma yolunda...Lakin bir de fonziler var. Fon vurgununun göz göre geldiğini biliyoruz. Maliye Bakanı, 11 ay önce uyardı. Fonlara girenleri, çıkanları biliyor. Gecikmeli de olsa operasyon yapılınca bazıları tüydü. Ama nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Devlet yakalamaya niyetliyle onları saklandıkları yerlerde bulup getirmeyi de bilir. DEVLET CİDDİYETİ Balıkesir Barosu Avukatlarından Alp Kaan gündemi yakından izler, zaman zaman köşemize de konuk olur. Kaan, fon vurgunuyla ilgili şunları yazdı: “Fondan milyarlar vuran her kim ve hangi şirket varsa, işin ucu nereye uzanırsa uzansın çok sert ve istisnasız adli süreç yürütülmesi gerekirken önceki gün bir de görüyoruz, bir sürü şirket hakkında tedbir kararı kaldırılmış. Tepkiler gelince 106 kişi ve kurumun malvarlığına tekrar tedbir konmuş. Devlet ciddiyeti ve liyakat deyince mumla aramamız haksız mı, ne bu? Nasıl bir komedi, daha doğrusu nasıl bir rezalet? Tedbirin kaldırılmasıyla yeniden tedbir konana kadar buharlaşan mal ve para olduysa bunun da açıklanması gerekir, tedbir boşluğunda neler oldu acaba? Liyakatsizlik tavan yapınca kurumları liyakatli yönetemezsiniz. Sayıştay raporlarını alın koyun önünüze, bir yaptırım getirin Sayıştay’ın ortaya döktüğü usulsüzlüklere. Bakalım devlet yönetimi mum gibi disipline girecek mi?” 28 yaşında uçak, yat, onlarca milyonluk araç koleksiyonu olanı vergi daireleri, mesleki denetimler sırasında herkesin hesabını didik didik sorguluyor da bu para hareketleri nasıl görülmüyor, görülüyor da göz mü yumuluyor?” Başlatılan soruşturmalar var. Bunlar dağınık bir görüntü içinde değil, ilgili birimlerin ortak çalışmasıyla daha kısa sürede sonuçlandırılmalı. Soruşturmanın sulandırılmaması, geciktirilmemesi, kime gidiyorsa üzerine kararlılıkla gidilmeli. Milyonlarca insanın ahını alanlar cezasız kalmamalı... Ankara’da pavyonlara kilit Herkesin derdi ayrı. Ankara’nın Ulus semtinin bazı caddeleri geceleri eğlence mekanıdır. Tabii bu tür yerlerde olumsuzluklar yaşandığı da sıkça gündeme gelir. Pavyonların en çok bulunduğu yerler ise Çankırı ve Rüzgarlı caddeleridir. Pavyonların, tavernaların ve içkili bazı mekanların kapatılması yönünde üst makamlardan bir talimat gelmiş olacak ki, önce Altındağ Belediyesi içkili yerlerin kapanış saatini 02.00’den 24.00’e, Pavyonların çalışma saatini 05.00’den 03.00’e çekti. Denetimler artırıldı. Ancak istenen sonuç elde edilemedi. Bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, aynı bölgedeki pavyon, tavernalarda denetim yaptı. İlk denetim sonucu 20 işyerinin ruhsatı Altındağ Belediyesi Encümeni kararıyla imar planına aykırılıktan iptal edildi ve pavyonlar, tavernalar kapatıldı. Bu bölgedeki işyerlerine içki ruhsatı da verilmeyecek. İmara aykırı olduğu öne sürülen yerlerde düzeltme yapılması sonucu ruhsatı iptal edilen iki pavyon mahkeme kararıyla açıldı. YER GÖSTERİLSİN TAŞINALIM Pavyon ve taverna işletmecileri ilgili makamlara başvuruyor, “Bize yer gösterin oraya taşınalım” diyor. Ancak, kendilerine yer gösterilmesi konusunda kimsenin bir adım attığı yok. İş pavyon olunca hiçbir yetkili bu konuya girmek istemiyor. İşletmeciler Ankara’daki pavyonlarda 5 bine yakın çalışan olduğunu, hepsinin kış öncesi ortalıkta kalacağını da söylüyorlar. Ankara İş İnsanları Kahve, Kıraathane, Eğlence Birliği Başkanı İsa Güven, “Bize taşınacağımız yer göstersinler. Anayasamız, esnaf ve sanatların korunup, kollanmasını emrediyor. Bu mekanların kapatılmasıyla çevredeki kahvehaneler, oteller, büfeciler, lokantacılar da mağdur olacak” diyor.