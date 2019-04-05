Migros İyi Gelecek Festivali ile Anadolu’dan dünyaya perakende yolcuğu

Migros, İyi Gelecek Festivali’nde üreticilerini, tedarikçilerini, çiftçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini bir araya getiriyor. Festivalde Migros ekosisteminin gücünü ortaya koyduklarını belirten Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Perakende sektöründe 65 yıldır birlikte değer ürettiğimiz ekosistemimizle kendi fuarımızı kurarak bir ilke imza attık. Türkiye'nin her bir yöresinin renklerini, değerlerini, lezzetlerini buluşturduk. Bir Türkiye tablosu yarattık. Fuarımızda 3 gün boyunca 4 bin markamızı, 400'den fazla tedarikçimizi ve Anadolu'nun dört bir yanından çalışanlarımızı bir araya getiriyoruz. Migros İyi Gelecek Festivali'ne baktığımda, global vizyonu, yenilikçi yüzü, köşe bucak tüm zenginlikleri, ekonomik gücü ve köklü değerleriyle Türkiye'yi görüyorum. Migros tam bir Türkiye mozaiğidir” dedi.

Rodoslu, “Tarım tarihi, insanın âlet kullanmaya başladığı, bitkileri ve hayvanları evcilleştirdiği destansı bir süreç. Ne mutlu bize ki çok büyük bir tarihi ve kültürel mirasın çocuklarıyız. Göbeklitepe kazılarıyla bilinen ilk buğday ve ekim izlerine, 12 bin yıl önce Anadolu'da rastlanmış oldu. Atalarımız dünyayı tarımla, üretimle tanıştırdı. Onlar aslında sadece buğdayı değil, medeniyeti filizlendirdiler. Tarım bugün de stratejik öneme sahip. Ölçeği büyütülmüş sürdürülebilir bir tarım, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Kendi kendine yeten bir Türkiye geleceğimizdir” dedi.