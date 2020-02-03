Seiko 5 Sports, Brian May’in efsanevi gitarı ‘Red Special’ı anıyor!

Seiko 5 Sports, Brian May’in efsane gitarından ilham aldı, özel bir saat üretti. 4R36 makinesi, 10 bar su geçirmezliği, Hardlex camı ve dayanıklı çelik kasası ile Seiko 5 Sports’un kadranı, “Red Special” ile aynı kırmızı ve siyah renk şemasına ve gitarın gövdesindeki ahşabı andıran dokuya sahip.



Sınırlı sayıda üretilecek olan saat, arka kapakta Brian'ın imzasıyla ve Red Special'ın özel uçuş çantasının hatlarından esinlenilmiş kutusu ile sunuluyor. Kutuda ayrıca, Brian'ın kariyeri boyunca pena olarak kullandığı bozuk parayı simgeleyen bir hatıra para bulunuyor. Saatin kayışı ise siyah naylon, gitarın askısı ile özdeşleşiyor.



Brian saatle ilgili duygularını da paylaştı: “Bu saatin hayat bulduğunu görmekten çok mutluyum ve yıllar önce babamla birlikte yaptığımız bir gitarın bu işbirliğine ilham vermesinden gurur duyuyorum. Uzun yıllar boyunca kullandığım Seiko saatimi seviyorum. Bu yenisini de gururla kullanacağım.”

