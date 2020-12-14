12 bin yıllık tohumla marka oluşturdu

İzlediği bir televizyon programından ilham alan Sevim Özsoy, 12 bin yıllık ata tohumu siyezi tanıtmak için 4 yıl önce kolları sıvadı. Eskiden hayvanlara yem olarak verilen siyezden 20'den fazla ürün elde edip sofralara taşıyan Özsoy, ata tohumunu dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

15 yıl öğretmenlik yapan ve aslen Kastamonulu olan Sevim Özsoy (57), marka yaratma hayalini gerçekleştirmek için izlediği bir televizyon programının ardından kolları sıvadı. 12 bin yıllık ata tohumu siyezi anlatan program, Özsoy’a ilham oldu.

Kastamonuya gidip ekilmeyen araziler için çiftçilere tohum dağıtan girişimci Özsoy, tohuma sahip çıkmak, çiftçinin üretimini artırmak, kadın çiftçileri desteklemek amacıyla çıktığı yolda kendi markası Siyez Evi’ni oluşturdu.

Minik dükkanda siyez unundan yapılmış, tarhana, tel şehriye, kuskus gibi ürünlerin yanında kek, kurabiye, ekmek gibi lezzetleri vatandaşla buluşturan Özsoy’un hedefi, ata tohumunu Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak.

“SOFRAYA KONULMAZDI”

Sevim Özsoy, şöyle konuştu:

* İhracata İlham Veren Kadınlar platformuna dahil oldum. Orada çevrim içi toplantılar yapılıyor, bizden önce ihracat yapmış girişimci kadınlar bizlere deneyimlerini anlatıyor, yol gösteriyor. Kısa sürede hedefe ulaşmamıza yardımcı oldular. Onlar sayesinde Avrupa’ya gitmeyi düşünüyoruz. Kadın girişimcilere böyle destek verilmesi, kadının ülke ekonomisine katkısı çok önemli.

* Vatandaş bunu hayvanlarına yem olarak verir, kendi masasına koymazdı. Bu ürünü un olarak nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük. Siyezi tanıtan bir konak açtık. Hem siyez tanıtım evi hem de tarım müzesi olarak planladık.

* 3 ana öğünde siyezi nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz. Çocuklara nasıl tattırabileceğimizi düşünüyoruz. Tanıtım konağında her gün kurabiye kokularıyla ziyaretçilerimizi karşılar olduk. Halk da ‘bundan da güzel unlu mamul yapılıyormuş’ düşüncesine ulaştı.

* Ürünümüz oluştuktan sonra undan şehriye, makarna, kuskus, tarhanalar hazırladık. İstanbul’da da bu ürünü tanıtmak için de bu dükkanı açtım. Ekmekler, unlu mamuller, poğaçalar, simitler, kurabiyeler yapıyoruz

“BİRÇOK VİTAMİNİ BARINDIRIYOR”

Siyezin yararları hakkında konuşan Uzman Diyetisyen Merve Öz ise şunları söyledi:

* Siyezin karbonhidrat miktarı düşük, protein miktarı yüksek. Çok güzel bir lif kaynağı. Kolesterol içermiyor. B1, B2, B5, B6, B7, B12 vitaminlerini içererek sindirime ve göz sağlığına iyi geliyor.

* Folik asit ve demir içeriğinin yüksek olması nedeniyle çocuklarda ve anne adaylarında çok sağlıklı. Glisemik indeksi modern buğdaya göre daha düşük bu nedenle kan şekerini çok hızlı yükseltmiyor.

* Kalsiyum, çinko, bakır, selenyum içeriği modern buğdaya göre çok fazla. Antioksidan seviyesi de çok yüksek bu nedenle hücreleri koruyor. (DHA)