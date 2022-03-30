Geleceğin kadın baklava ustaları yetişiyor

Türkiye’nin en bilinir tatlılarından baklava yapımını Bursa’da meslek lisesinin kız öğrencileri öğreniyor. Yapılan bu protokolle kadın baklava ustalarının sayısının artması hedefleniyor.

Sozcu.com.tr

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Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler baklava yapımını öğrendi.

Bir baklava firmasıyla tamamı kız öğrencilerin eğitim gördüğü okul arasında yapılan protokol çerçevesinde kadın baklava ustalarının sayısının arttırılması hedefleniyor. 10. sınıf öğrencileri uygulamalı eğitim aldıkları sınıfta baklava ustaları İmdat Tekin ve Arif Aslan tarafından baklavanın püf noktalarını öğrendiler.

Kısa bir teorik bilgilendirmenin ardından kolları sıvayan öğrenciler, önce elde ettikleri hamuru açtı ve ardından tepsilere tek tek dizildi. Tereyağı ve cevizin eklenmesinin ardından baklavayı eşit boylarda kesen öğrenciler, tepsileri fırına verdiler. Fırından çıkan baklavaya önceden hazırladıkları şerbeti döken öğrenciler ustalardan tam not aldı.

Kadın baklavacıların yetişmesi için bu sosyal sorumluluk projesine öncülük eden İmdat Tekin, “Kızımın bir sorusu ile bende bu düşünce oluştu. Düşündüğüm zaman gerçekten kadın ustaların az olduğunun farkına vardım. Tabii ki bu mesleği icra eden kadın ustalarımızda vardır, fakat erkek ustaların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Şu an bizim çocuklarımız bu okulda farkı alanlarda birçok eğitim veriliyor. Biz de buna ek olarak neden baklavacılığı da öğrenmesinler diye düşündük” dedi.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ahmet Azizoğlu ise “Biz burada bütün öğrencilerimize elimizden geldiğince bu mesleğin bütün inceliklerini öğretmeye çalışıyoruz. Okul ortamında ne kadar yaparsak yapalım işletmeye ve uygulamaya dökülmediği sürece kalıcı öğrenmeler olmuyor. Bu sayede baklavayı ustalarının elinden öğrenerek kendi iş hayatında girişimcilik fikirleriyle geliştirip farklı yerlerde kullanabilirler” diye konuştu.

Okulun öğrencilerinden Kevser Tekin, piyasada kadın baklava ustalarının olmadığını ve bu durumu baklava ustası babasına ilettiğini belirterek, “Öğretmelerimizle ve baklava ustaları ile baklava yapmayı öğrendik. İlerdeki hedefim de pastacılık. Pastane açarak pasta ve baklava çeşitleri üzerine çalışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Nilay Eren de “Bugün baklava ustalarıyla birlikte baklava yaptık, gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlk defa böyle bir faaliyet gerçekleştirdik bundan dolayı çok heyecanlandık. Baklava ve tatlı ürünlerinde kendimi geliştirmeyi hedefliyorum çünkü kariyerimi bu yönde çiziyorum” dedi.