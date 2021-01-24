Hizan’ın karakovan balı ABD’de ‘en iyi’ seçildi

Kuzey Karolina'daki Bal Araştırmaları Merkezi Kurumu'nun düzenlediği “Organik Kara Kavanoz Bal” yarışmasında Hizan balı Honey Leaves, ABD'de ‘en iyi bal' seçildi. Bitlis'in Hizan Yaylası'nda üretilen bal, 780 bal arasından Ortadoğu'nun en iyisi oldu. Honey Leaves Yönetim Kurulu Başkanı Ubeydullah Subaşı “Hikayemiz ailemizin 1800'lü yıllardan itibaren her derde deva balı, el değmemiş bir coğrafyada üretmek istemesiyle başlıyor” dedi ve ekledi: “Balımız zamanla bölge halkının vazgeçilmez şifa kaynağı haline geldi. Biz de sadece akrabalarımızla paylaştığımız bu gerçek şifa kaynağını herkese duyurmak istedik. 1870'de başlayan bu gelenek Honey Leaves markasıyla 4 yıl önce yeniden hayat buldu ve şimdi tüm dünyayla tanıştı. Bugün saflığı ve doğallığı tescilli 500 kovanımız ile üretim yapıyoruz. Kovanlarımız otoyollarından ve tarım arazilerinden uzakta. Dünyanın en prestijli laboratuvarlarından aldığımız analiz raporlarımızla ve ödüllerimizin kazandırdığı gururla daha da iyisini hedefliyoruz.”

EL DEĞMEMİŞ YAYLALAR

Hizan Yaylası, Türkiye'nin yüksek rakımlı ve el değmemiş yaylalarından biri olması nedeniyle zengin bir çiçek ordusuna sahip. Bu yükseklikteki yaylalara çıkan yollar da yok denecek kadar az. Bölgenin coğrafi zorlukları Honey Leaves'in kovanları taşınırken bile binek hayvanları kullanmayı zorunlu kılıyor. Hizan Yaylası'nda yaklaşık 2500 farklı endemik bitkiden aldığı aromayla bal üreten arılar, egzoz gazından uzakta bir bölgede besleniyor.