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Karpuz kaç kalori? Karpuzun besin değerleri ve kalorisi…
Karpuz kaç kalori? Karpuzun besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki karpuz kaç kaloridir? Karpuzun besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 17 Eylül 2019 - 08:15

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, gövdesi tüylü ve 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Çoğu insanın bir meyve olarak bilmesine rağmen, meyvesi yenen bir sebzedir. Tek yıllık otsu bir bitkidir. Mısır’ın Nil Nehri Vadisi’nde ve nihayetinde Çin’de yaklaşık 1000 yıl önce ekilmiştir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de karpuzdur. İşte karpuzun besin değerleri ve kalorisi…

KARPUZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram karpuz yaklaşık 30 kaloridir.

KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram karpuz yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 91,45 g
Enerji: 30 Kcal
Karbonhidratlar: 7.6 g
Protein: 0.6 g
Toplam yağ: 0,15 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 0,4 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0.178 mg
Pantotenik asit: 0.221 mg
Piridoksin: 0,045 mg
Tiamin: 0,033 mg
A vitamini: 569 IU
C vitamini: 8,1 mg
E vitamini: 0.05 mg
B6 Vitamini: 0,1 mg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 112 mg
Kalsiyum: 7 mg
Bakır: 42 µg
Demir: 0,24 mg
Magnezyum: 10 mg
Manganez: 0,038 mg
Çinko: 0.10 mg
Karoten-alfa: 303 µg
Kripto-ksantin-beta: 78 µg
Lutein-zeaksantin: 8 µg
Likopen: 4532 µg
Sitrülin: 250 mg

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