Karpuz kaç kalori? Karpuzun besin değerleri ve kalorisi…

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, gövdesi tüylü ve 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Çoğu insanın bir meyve olarak bilmesine rağmen, meyvesi yenen bir sebzedir. Tek yıllık otsu bir bitkidir. Mısır’ın Nil Nehri Vadisi’nde ve nihayetinde Çin’de yaklaşık 1000 yıl önce ekilmiştir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de karpuzdur. İşte karpuzun besin değerleri ve kalorisi…
KARPUZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram karpuz yaklaşık 30 kaloridir.
KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram karpuz yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:
Su: 91,45 g
Enerji: 30 Kcal
Karbonhidratlar: 7.6 g
Protein: 0.6 g
Toplam yağ: 0,15 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 0,4 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0.178 mg
Pantotenik asit: 0.221 mg
Piridoksin: 0,045 mg
Tiamin: 0,033 mg
A vitamini: 569 IU
C vitamini: 8,1 mg
E vitamini: 0.05 mg
B6 Vitamini: 0,1 mg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 112 mg
Kalsiyum: 7 mg
Bakır: 42 µg
Demir: 0,24 mg
Magnezyum: 10 mg
Manganez: 0,038 mg
Çinko: 0.10 mg
Karoten-alfa: 303 µg
Kripto-ksantin-beta: 78 µg
Lutein-zeaksantin: 8 µg
Likopen: 4532 µg
Sitrülin: 250 mg