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Lahana kaç kalori? Lahananın besin değerleri ve kalorisi
Lahana kaç kalori? Lahananın besin değerleri ve kalorisi
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de lahanadır. Peki, lahana kaç kaloridir? 100 gram lahananın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 22 Kasım 2019 - 13:33

Lahana yüksek miktarda C, K ve A vitamini içerir. Ayrıca pantotenik asit (B5), piridoksin (B6), tiamin (B1), riboflavin (B2) niasin (B3) gibi temel vitaminler bakımından da zengindir. Sodyum ve potasyum başta olmak üzere manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve çinko mineralleri içerir. İyi bir çözünür lif kaynağıdır. Peki, lahana kaç kalori? İşte lahananın kalori ve besin değerleri…

LAHANA KAÇ KALORİ: 100 gram lahana yaklaşık 25 kaloridir.

LAHANANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram lahanada aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,18 g
Enerji: 25 kcal
Protein: 1.28 g
Toplam yağ: 0.1 g
Karbonhidrat: 5.8 g
Lif: 2.5 g
Toplam şeker: 3.2 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0,47 mg
Magnezyum: 12 mg
Fosfor: 26 mg
Potasyum: 170 mg
Sodyum: 18 mg
Çinko: 0.18mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 36.6 mg
Tiamin: 0,06 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.23 mg
B-6 Vitamini: 0.12 mg
Folat, DFE: 43 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 5 µg
A Vitamini, İÜ: 98 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 76 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 13:34 - 22.11.2019
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