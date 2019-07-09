Lokma tatlısı tarifi: İşte lokma yapılışı ve malzemeleri…

Geleneksel Türk mutfağının en meşhur tatlılarından biri olan lokma tatlısı günün her saati yenebilen bir lezzettir. Osmanlı zamanından beri aslında sofralara konuk olan lokma tatlısı şimdilerde sokak lezzetleri arasındadır. Hemen her köşe başında satılan lokma tatlısını siz de evinizde kolayca yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte lokma tatlısı malzemeleri ve tarifi…

Geleneksel lezzetlerimizden lokma tatlısı, mis gibi kokusu ve baldan tatlı şerbeti ile olmazsa olmazlarımızdandır. Sokaklarda sıkça karşılaştığımız lokma tatlısını evinizde kolayca yapmak ister misiniz? İşte lokma tatlısı malzemeleri ve tarifi…

LOKMA TATLISI MALZEMELERİ:

3 bardak un

2 bardak su

1 paket instant maya

½ kaşık şeker

1 tutam tuz

ŞERBET İÇİN:

2 bardak şeker

1,5 bardak su

Birkaç damla limon suyu

LOKMA TATLISI TARİFİ

İlk önce tatlının şerbetini hazırlayın. Bir tencerenin içine şeker ve suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir dilim limonu içine sıkın ve soğuması için kenara alın.

Hamur için ise, derin bir kabın içine unu, suyu, mayayı şekeri ve tuzu ilave edip iyice Karıştırın. Hiç pütür kalmayacak kadar karıştırdıktan sonra kek hamurundan biraz daha koyu kıvamında olmalı. Kenara koyun ve mayalanmasını bekleyin. Bu işlem yaklaşık 1 saat sürecek.

Daha sonra derin bir tencerenin içine sıvı yağ koyun. Yaptığınız hamurdan bir tutam koparıp yağa atın ve iyice kızartın.

Hamurlar kızardıktan sonra soğuyan şerbetin içine atın. İki dakika kadar bekledikten sonra çıkarıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.