Yenidünya kaç kalori? Yenidünya meyvesinin besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de yenidünyadır. Peki, yenidünya kaç kaloridir? 100 gram yenidünyanın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Yenidünya; gülgillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, büyük, pürüzsüz ve sert yapraklı bir ağacın (Eriobotrya Japonica) erik büyüklüğünde, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu ve tadı mayhoş meyvesidir. Malta eriği olarak da bilinen yenidünya, A vitamini, potasyum, lif açısından iyi bir kaynaktır. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etkilidir. Ayrıca yenidünyada bulunan pektin adı verilen bir tür diyet lifi kişiyi uzun süre tok tutarak kilo vermesine yardımcı olur. Peki, yenidünya kaç kaloridir? İşte yenidünya meyvesinin besin değerleri ve kalorisi..

YENİDÜNYA KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 47 kaloridir.

YENİDÜNYANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram yenidünyada aşağıdakiler bulunur:

Su: 86,73 g

Enerji: 47 kcal

Protein: 0.43 g

Toplam yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 12.14 g

Lif: 1.7 g

Kalsiyum: 16 mg

Demir: 0.28 mg

Magnezyum: 13 mg

Fosfor: 27 mg

Potasyum: 266 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.05 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 1 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 0.18 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 76 µg

A Vitamini, IU: 1528 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg