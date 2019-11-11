Cildi güzelleştiren detoks içecekleri nelerdir? Cilde faydalı detoks içeceği tarifi…

En etkili güzellik ürünlerini kullanmak, net ve ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olurken, güzelliğe içten bir yaklaşım da cilt için en mükemmel olabilir. Doğal güzellik, sadece dışarıdan değil, bedeni içeriden beslenmekten geçer. Peki cildimizi içeriden nasıl besleyebiliriz? İşte cildi güzelleştiren detoks içecek tarifi...

Cildi içeriden beslemenin en iyi yolu doğal besinlerle beslenmekten geçebilir. Detoks suyu, cildin sağlığına kavuşması ve parlaması için gerekli tüm besinleri elde etmenin mükemmel yoludur. Yalnızca su toksinleri temizler, hücrelerinize besin sağlar ve nem ihtiyacını karşılayarak mükemmel cildin anahtarı olabilir fakat suyu tek başına tüketmek sıkıcı olabilir. Suyunuza lezzetli sebze ve meyve ekleyerek şifali içecekler hazırlayıp, cildinizin hücresel düzeyde iyileşmesi ve istediğiniz berrak, ışıldayan bir cilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Detoks suyu hazırlarken, cildiniz en çok ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallere göre seçim yapabilirsiniz.

LİMON, PORTAKAL, GREYFURT: Turunçgiller yüksek oranda C vitamini içermesinden dolayı kollojen oluşumunu destekler ve antioksidan olarak kabul edilir.

SALATALIK: Salatalık C vitamini ve beta kroten gibi antioksidanlarla doludur. Ayrıca yumuşak, esnek bir cilt için mükemmel bir nemlendiricidir.

ANANANAS, KİVİ PAPAYA: Tropikal meyveler cildi serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olur. C vitamini içerir ve kollojen üretimini arttırır. Papaya A vitamini açısından zengindir. Kusurlu cildi pürüzleştirir ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.

NANE: Nane sivilce oluşumunu durdurur ve iltihabı yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

SALATALIK, NANE VE LİMON DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Malzemeler;

1 orta boy salatalık

1-2 limon

10-12 nane yaprağı

12 bardak su

Yapılışı;

Limon ve salatalığı iyice yıkayın ve ince dilimlere ayırın. Sürahiye limon, salatalık ve naneyi ekleyerek suyu ilave edin. 2-3 saat sonra detoks suyunuzu tüketebilirsiniz.