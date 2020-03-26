Göz kapağı düşüklüğü problemi kimsenin istemeyeceği kötü bir durumdur. Estetik kayıpların yanı sıra görüş açısını kısıtlayan göz kapağı düşüklüğü yaşlanma, horner sendromu (yüz ve göz sinirlerini etkileyen bir bozukluk) diyabet ve sinirlerin veya kasların düzgün çalışmasını engelleyen diğer bozukluklardan da kaynaklanabilir. İşte göz kapağı düşüklüğü için doğal öneriler…

Yapılan araştırmalara göre göz kapağı düşüklüğü sorunu yaşayan 100 binden fazla kişinin cerrahi yönteme başvurarak göz kapağı düşüklüğünü ortadan kaldırmak istediği gözlemlenmektedir. Ameliyat yöntemi ile kapağı yukarı kaldıran kasın çalışmasını sağlamak için bir takın işlemler uygulanır. Ancak ameliyatın ne derece olumlu etki vereceği göz kapağının düşüklüğüne göre farklılıklar gösterebilir.

Göz kapağı düşüklüğü zamanla artabilir ya da sabit kalabilir. Aynı zaman da doğuştan göz kapağında düşüklük sorunu yaşayanlarla da karşılaşmamız mümkündür. Göz kapağı düşüklüğü problemi yaşayanların öncelikle doktor kontrolünden geçmeleri gerekir. Bunun yanı sıra doğal tedavi yöntemleri ile göz kapağı düşüklüğünüze çare bulabilirsiniz. İşte göz kapağı düşüklüğü için bitkisel bazı öneriler…

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜNE YUMURTA BEYAZI MASKESİ

Yumurta beyazı, ciltte lifting ve doğal botoks etkisi ile hem kırışıklıkların hem de göz kapağı düşüklüğü sorununun önemli derecede azalmasını sağlar.

YAPILIŞI

– 1 yumurta akını sarısından ayrın ve köpük kıvamını alana dek çırpın.

– Göz kapağınız başta olmak üzere göz çevrenize sürün.

– Ardından bir miktar kağıt havlu ile kapatın ve tekrar yumurta beyazı uygulayın.

– 20-25 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayın.

– Bu maskeyi her gün düzenli olarak uyguladığınızda etkili sonuçlar alabilirsiniz.