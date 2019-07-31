Kourtney Kardashian Poosh tanıtımını yine çıplak bir fotoğrafla yaptı

Kourtney Kardashian 'Poosh' adlı internet sitesinde yer alan bir haberin tanıtımını havuz başında çektirdiği çıplak bir fotoğrafla yaptı. 'Daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt' notuyla paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu...

Moda, güzellik, sağlıklı yaşam, sağlıklı yemek tarifleri gibi pek çok alanda makalelerin yer aldığı Poosh internet sitesinin tanıtımı için genelde çıplak fotoğraflar kullanan Kourtney Kardashian, şimdi de sağlıklı bir vücut için neler yapılması gerektiğini yine çıplak bir fotoğrafla gösterdi.

Havuz başında arkasından çekilen çıplak bir fotoğrafı Poosh Instagram hesabından ‘Daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için’ notuyla paylaşan Kardashian, sağlıklı bir cilt için neler yapılması gerektiğini yazdı.

İşte Kourtney’in tavsiyelerinden konu başlıkları

Duştayken nemlendirici uygulayın

Hindistan cevizi yağı kullanın

Fondöten ve vücut losyonunu karıştırarak, kendi vücut makyaj ürününüzü yaratın

El ve ayaklar için losyon tercih edin, üstüne çorap giyin ve 30 dakika bekleyin.

Gece dışarıya çıkacaksanız, parıltılı vücut yağı kullanın

Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin

Her zaman yüzünüzü ve vücudunuzu temizledikten sonra mutlaka yıkayın