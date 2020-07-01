Saç dökülmesini çözecek maske tarifleri… szcu7

Saç dökülmesi problemi her yaşta kadın ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sorundur. Eğer siz de saçlarınızın dökülmesi problemlerini ortadan kaldırmak istiyorsanız saçları büyümeye teşvik etmek, daha kalın ve dolgun saçlara ulaşmak için tasarlanmış birçok doğal saç maskelerinden faydalanabilirsiniz. İşte saç dökülmesini çözecek maske tarifleri…

Genellikle çoğu insan günlük ortalama 50-100 saç teli kaybeder. Özellikle kadınlarda saç dökülmesi probleminin birçok nedeni vardır. Gebelik, bazı ilaçlar, aşırı stres, otoimmün hastalıklar ve saçları şekillendirmede kullanılan bazı ürünler saç dökülmesinin arkasındaki olası nedenlerdir.

Her ne sebeple olursa olsun saç dökülmesi probleminden kurtulmak herkesin hayalini kurduğu bir durumdur. Bu nedenle saç dökülmesi sorununu ortadan kaldıracak çeşitli tıbbi ve kozmetik tedavi seçenekleri bulunur.

Saç dökülmesi sorunu çözmeye yardımcı olan bu tedavi yöntemleri genellikle hem pahalı hem de uzun süre kullanılması gereken ürünlerdir. Ancak evinizdeki malzemelerle de saç dökülmesi sorununu ortadan kaldıracak oldukça etkili yöntemlerde bulunur. Doğal ürünlerden elde edilen bu maskeler ile saç dökülmesi problemlerinize ortadan kaldırabilir aynı zamanda daha sağlıklı ve bakımlı saçlara kavuşabilirsiniz. Peki saç dökülmesini çözecek maske tarifleri nelerdir? Saç dökülmesine ne iyi gelir? İşte saç dökülmesini durduracak doğal yöntemler…

SAÇLARI GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFLERİ

MALZEMELER

Susam yağı

1 tatlı kaşığı toz hardal

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kullanmadığınız bir şişenin içerisine Bir miktar susam yağı, ardından öğütülmüş hardal tozu, karabiber ve tuz eklenerek iyice çalkalanır. Bir hafta karanlık bir yerde bekletilerek süzülür ve elde edilen sıvı saç diplerine haftada 1-2 kere uygulanır. Saçlarınıza yağı sürdükten sonra streçle sararak havlu ile sıcak tutmaya özen gösterin. 2 saat bekletin ve ilk sabunla daha sonra organik bir şampuanla saçlarınızı durulayın.

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tuz

2-3 damla limon

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Yoğurt, limon, bal ve tuzu karıştırın ve ardından saç diplerinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Maskeyi saçınızda 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Haftada 2 defa uygulayın.