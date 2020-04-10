Yaşlanmayı geciktirici cilt bakım önerileri…

Cildinize yapacağınız erken müdahaleler ince çizgilerin ve kırışıklıkların önüne geçer. Birçok kişi yaşı kaç olursa olsun sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak ister. Ancak beslenmenizden, cilt temizliğine hatta uyku pozisyonunuza kadar özenli davranmak yaşınızı asla ele vermemenizi sağlar. İşte yaşlanmanın ve yaşlı görünmenin önüne geçmek için bazı öneriler…

ŞEKER TÜKETİMİNİZİ KISITLAYIN

Şeker cildin yarattığı kollojeni etkiliyor ve kollojenin güçsüz ve zayıf olmasını hatta güneş ışınları ve çevresel faktörlere karşı cildinizi daha savunmasız bir hale sokuyor. Günlük şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar kısıtlamaya çalışın.

KIZARTMA, HAZIR GIDALAR VE KONSERVELERDEN KAÇININ

Kızartmalar, hazır paketlenmiş gıdalar, karamelleşmiş yiyecekler cildin yaşlanmasına hatta sarkmasına neden olur. Kızartma, kavurma, işlenmiş gıdalar, karamelleşme ve ızgara gibi gıdalar AGE oluşmasına neden olur. AGE oksidansyon ve inflamasyonun artmasına anemi, kalp, beyin, böbrek ve cildi olumsuz etkileyen bazı hastalıklara neden olurlar.

GÜNDE 8 SAAT UYUYUN

Tüm gün yorulan vücudunuz dinlenmeye ihtiyaç duyar. Uyku dinlemenin en doğru yoludur. Beynin yakıtı olan uyku hafızanızı güçlendirir, kalbinizi ve sindirim siteminizi korumaya yardımcı olur. Aynı zaman da cilt güzelliğiniz için her gün düzenli olarak 8 saat uyumanız gerekir. Uyku sayesinde yorgunluğunuz gider, daha aktif hissedersiniz ve cildiniz yenilenir. Ayrıca uyurken yüzüstü ve yan uyumak kırışıklık oluşumunun artmasına neden olabilir. Bu nedenle sırt üstü yatarak cildinizi koruma altına alabilirsiniz.

GÜNEŞE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Güneşe çok fazla maruz kalan ciltte erken yaşlanma, cilt lekeleri, kılcal damarlarda çatlama gibi bazı sorunlar meydana gelebilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu güneş kremleri kullanmak, şapka ve cildinizi koruyan kıyafetler giyinmek cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olur.

CİLDİNİZİ TEMİZLİĞİ İÇİN BİR RUTİN OLUŞTURUN

Cildinizi her akşam yatmadan önce mutlaka kir ve yağdan arındırın ve cilt yapınıza uygun nemlendirici kullanın. Belli aralıklarla cildin temizlenmesini ve dışarıdan bakımını sağlayan maske ve peeling uygulamaya özen gösterin.