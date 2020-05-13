Yüz şekillerine göre saç modeli nasıl olmalıdır?

Yüz şekillerine göre saç modeli nasıl olmalıdır?

Saçınıza yanlış bir kesim yaptırdığınızda bunun en büyük nedeni yüz şeklinize uygun olmamasıdır. Unutmayın saç şeklinizi yüz şeklinize uygun kestirdiğinizde sonuç çok daha başarılı olacaktır. Peki, yüz şekillerine göre saç modeli nasıl olmalıdır?

Doğru bir saç kesimi ile beğenmediğiniz özelliklerinizi gizleyebilir öne çıkarmak istediğiniz alanları ise belirginleştirebilirsiniz. Yüz şeklinize uygun bir saç kesimi ile yüzünüzü ortaya çıkarabilir ve saçlarınızı olduğundan daha canlı ve havalı gösterebilirsiniz. İşte yüz şekline göre saç modelleri…

KARE YÜZ ŞEKLİNE UYGUN SAÇ MODELLERİ

Kare yüz şekline sahipseniz muhtemelen köşeli çene kısımlarınız ön plandadır. Bu yüz tipini yumuşatmak için tercih edilen kısa saçlar mükemmel bir seçim olacaktır. Küt saçlar, bob tarzı ya da katlı saç kesimleri bu yüz hattına uygun kesimlerdir. Asimetrik şekilde kesilmiş omuz hizasındaki saçları da deneyebilirsiniz.

ÜÇGEN YÜZ ŞEKLİNE UYGUN SAÇ MODELLERİ

Ters üçgen olarak da adlandırılan bu yüz şeklinde çene yapısı daha dar olarak dikkatleri çeker. Seçilen saç modelleri ile dar çenenin arka plana atılması önerilir. Hacimli saç uçları bunu sağlamanın en iyi yoludur. Düz ve kısa saçlardan uzak durmanız ve çene hizasından başlayan dalgalı saç modellerini kullanmalısınız. Kısa saç tercih edecekler ise enseyi daha kısa kestirerek ön kısımlara doğru uzayan saç modellerini seçebilirler.

YUVARLAK YÜZ ŞEKLİNE UYGUN SAÇ MODELLERİ

Yuvarlak yüz hatlarını daha uzun ve ince göstermek için omuz hizasında katlı saçları tercih etmeniz gerekir.

KALP YÜZ ŞEKLİNE UYGUN SAÇ MODELLERİ

Kalp şeklindeki yüze sahip kişiler için en iyi tercih kakül kesimi olacaktır. Katlı saçlar ve uzun kaküller bu yüz şekli için en iyi tercihlerdir.

UZUN YÜZ ŞEKLİNE UYGUN SAÇ MODELLERİ

Uzun yüzlerde en belirgin özellik yüzün genişliğinden daha uzun olmasıdır. Yüzünüzün daha orantılı bir görünüm kazanması için hacimli kıvırcık ya da dalgalı saçlar kullanılabilir. Düz veya kısa kesimler sizde iyi durmayabilir. Daha çok perçem ya da kakül kullanarak yüzünüzü daha kısa göstermeniz mümkün.