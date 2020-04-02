Cildin bağ dokusunu oluşturan elastin ve kolojen lifleri yaşın ilerlemesi ile birlikte, güneş ışınlarından korunmama, yer çekimi, yetersiz beslenme, sigara kullanımı, cildin bakımının sağlanmadığı durumlarda hatta uyuduğunuz pozisyon gibi bazı faktörler ciltte gevşemelere ve buna bağlı olarak sarkmaların oluşmasına neden olur. Peki, yüzde sarkma nasıl önlenir? İşte birkaç ipucu...

Özellikle kadınlar kırışıklıklara tahammül edemezken sarkmaların oluşmasından asla hoşnut olmazlar. Sarkma oluşumunu engellemek ve cildi koruma altına almak cilt sarkmasının önüne geçmeye yardımcı olur. 30 ve 35' li yaşlar ciltte oluşabilecek sarkmalara karşı önlem almak için en uygun zamandır. Bu yaşlarda alınan önlemler yaşınız ilerlese de sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Cilt sarkmaların da genetiğin önemi büyüktür. Bazıları sıkı bir cilde sahiptir ve yaşlanma süreci geç başlar. Ancak genel olarak sarkma problemi 30'lu yaşlarda başlar ve devam eder. Göz kapağında düşüklük, yanaklarda elastikiyet kaybı, dudak çevresinde ve boyun kısmında sarkmalar ile kendini gösterir. Peki cilt sarkması nasıl önlenir? İşte cevabı…

CİLT SARKMASINI ENGELLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yüzünüzde yaşlanmaya bağlı cilt sarkmalarının önüne geçmek için aşağıdaki yaşam tarzı alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizde fayda var.

* Yeterli ve dengeli beslenme

* Spor

* Cildinizi sıkılaştırıcı maskeler

* Cilt sarkmasını önleyecek rutin bakım programı

* Nem desteği sağlayan ve sarkmayı önleyen kremler

* Tüm bunların yanı sıra ultrason ve lazer tedavi yöntemi ile cildinizde toparlanma sağlayabilirsiniz. Lazer yöntemi radyo dalgaları ile etkili ve aynı zaman da cildinizde iz bırakmayan bir tedavi yönteminden destek alabilirsiniz.