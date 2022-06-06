1679’da yapılan Stradivari kemanı açık artırmaya çıkıyor: Rekor bekleniyor

İtalyan zanaatkar Antonio Stradivari'nin 1679'da ürettiği kemanın gelecek ay açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu. Kemanın rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Sanat dünyası nefesini tuttu gelecek ay Christie’s müzayede evi tarafından yapılacak açık artırmayı bekliyor…

7 Temmuz’da yapılacak açık artırmada satışa çıkacak parçalardan biri de 1679 yılında İtalyan zanaatkar Antonio Stradivari tarafından üretilen bir keman olacak. Fildişi pırlanta ve altın yaldızlı kemanın 7.5 milyon dolar ile 11.3 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.



Var olan en iyi korunmuş Stradivarius enstrümanı üreten Stradivari’nin bu kemanı 55 yıl boyunca sakladığı ve 1734’te 40 İngiliz pounduna Samuel Hellier’e sattığı öğrenildi. Keman uzmanı ve Christie’s’te danışman olarak çalışan Florian Leonhard, “Bir müzeden çıktığı için çok nadir bir parça. Bu kemana ilginin çok büyük olacağına inanıyorum. Ne zaman böyle bir kemana dokunup sahip olabilirsiniz ki?” dedi.

Müzik dünyasında “kült” statüsünde olan Stradivari’nin kemanları genelde 8 milyon dolar ile 20 milyon dolara alıcı buluyor. Christie’s’ten yetkililer, “Stradivari’nin hayatı boyunca yaptığı yaklaşık 1100 kemandan sadece bir düzinesi işlemeli ve bu enstrüman da çok iyi korunmuş durumda” dedi.

Tanıtım etkinliğinde müzisyen Braimah Kanneh-Mason enstrümanı çalarak denedi. Mason, “Bu tür kemanlar genelde spor otomobillerle kıyaslanır. Önce kullanmayı öğrenmen gerek fakat manevra yapmayı öğrendikten sonra karşılığını muazzam bir biçimde alıyorsunuz” dedi.

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