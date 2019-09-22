1885-1920 yıllarındaki Adalar bu sergide

Sébah&Joaillier Fotoğraf Stüdyosu imzasını taşıyan ve 1885-1920 yılları arasında Adalar’dan görüntüleri içeren 25 fotoğraflık sergi, 21 Eylül – 20 Kasım tarihlerinde Büyükada tarihi vapur iskelesi üzerinde ziyarete açılıyor.

Ağırlıklı bölümü Büyükada’dan olan fotoğraflarda Heybeliada, Burgaz Adası’nın bir kısmı, Kaşık Adası ve sisler içinde olsa da Kınalıada’dan kareler yer alıyor.

En çok bu bölgelerde çalışan Sébah&Joaillier fotoğrafçıları, bu sayede manastırları, kiliseleri, meydanları, insanları ve adanın ayrılmaz parçası olan eşekleri de objektife almış. Sergilenen koleksiyon, Joaillier ailesinin beşinci kuşak üyelerinden Fabrizio Casaretto’nun arşivinden alındı. Casaretto, stüdyonun imzasını taşıyan ve Adalar’a ait olan 25 fotoğrafa ulaştığını söylüyor ve bu sayının artabileceğini de dile getiriyor.

Stüdyonun ortaklarından Polycarpe Joaillier’nin Büyükadalı oluşu, bu fotoğraflara farklı bir anlam katıyor.

Sergi, Levanten Kültür Mirası Vakfı ve Adalar Müzesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Mirası Adalar Grişimi işbirliği ile düzenleniyor.

21 Eylül Cumartesi günü açılacak sergi, 20 Kasım tarihine kadar ziyarete açık kalacak.