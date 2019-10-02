2019 Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen ve 6 dalda 9 kişiye verilen Yunus Nadi Ödülleri'nin, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından kararlarını veren seçici kurulları toplam 495 yapıtı inceledi. 74'üncü Yunus Nadi Ödülleri'nin “Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Muzaffer İlhan Erdost, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi ve Eray Canberk'ten oluşan seçici kurulu, ödülün “İlhan'ın Paltosu Kanlı” adlı yapıtı ile Âba Müslim Çelik ve “Kırgın Karnaval” yapıtı ile Hakan Savlı arasında paylaştırılmasını kararlaştırdı.

ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Murat Yalçın'dan oluşan seçici kurul da ödülü “Poz” adlı kitabıyla Banu Özyürek ve “Gülsün, Agavni. Zilha” adlı kitabıyla Tomris Alpay arasında paylaştırdı. “Roman” dalında, Adnan Binyazar, İrfan Yalçın, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke ve Zeynep Aliye'den oluşan seçici kurul ödülün “Işık Ülkesinden” adlı kitabı ile Zeynep Göğüş'e verilmesine karar verdi.

Seçici kurulu Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu ve Doç. Dr. Deniz Yıldırım'dan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında ödülün sahipleri ise “Yeni Osmanlıcılık-Hınç, Nostalji, Narsisizm” adlı araştırma dosyasıyla Nagehan Tokdoğan ve “Fatih-Başakşehir, Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus” adlı araştırma dosyasıyla İrfan Özet oldu.

KARİKATÜR

Seçici kurulu Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın'dan oluşan “Karikatür” dalındaki ödül Fethi Gürcan Mermertaş'ın yapıtına verildi.

İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız ve Dr. Ersin Turan'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen “Fotoğraf” dalındaki ödülün sahibi de Murat Ayneli oldu. Yunus Nadi Ödülleri Töreni'nden hemen önce açılışı yapılacak olan “74'üncü Yıl Resim Sergisi”nin küratörlüğünü Denizhan Özer üstleniyor.

ÖDÜL TÖRENİ 18 EKİM’DE

74'üncü Yunus Nadi Ödülleri, 18 Ekim Cuma günü, saat 20.00'de, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.