3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’ne büyük ilgi

Mardin'de düzenlenen 3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali sona erdi. Festivalde toplamda 11 koro ile 350 sanatçı yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kamor Millet Bahçesi’nde düzenlenen; Almanya’nın Hamburg ve Kıbrıs’ın Gazimagosa kentlerinden de koroların katılım sağladığı festivalde toplamda 11 koro ile 350 sanatçı yer aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verdi. Mardinlilerin festivale ilgi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Demirtaş, koro sanatçılarına da teşekkür etti.

Festival koordinatörü Hicran Temur 2 gün boyunca Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den 11 koroyu misafir ettiklerini söyledi. Program sonunda Festival Koordinatörü Hicran Temur ile Festival Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman Tarman’a günün anısına birer plaket veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, pandemi sürecinde evde oturmaktan sıkılan vatandaşların bu festival ile rahat bir nefes alıp stres attığını kaydetti.