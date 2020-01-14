52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adayları belirlendi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2019 yılı Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını belirledi. En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan Kız Kardeşler filmi on dalda toplam 11 adaylık elde etti.

SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

11 dalda aday olan Emin Alper'in yazıp yönettiği Kız Kardeşler'i 9’ar adaylıkla Görülmüştür ve Küçük Şeyler ile 8 adaylıkla Sibel izledi. Bağlılık: Aslı 3, Bir Aşk İki Hayat, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, İçerdekiler, Kapı, Kraliçe Lear, Nebula 2’şer, 7. Koğuştaki Mucize, Anadolu Turnesi ve Mucize 2: Aşk ise birer dalda adaylık elde ettiler.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

2019 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:

EN İYİ FİLM

Görülmüştür

Kız Kardeşler

Kraliçe Lear

Küçük Şeyler

Sibel

EN İYİ YÖNETMEN

Emin Alper – Kız Kardeşler

Pelin Esmer – Kraliçe Lear

Serhat Karaaslan – Görülmüştür

Kıvanç Sezer – Küçük Şeyler

Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti – Sibel

EN İYİ SENARYO

Emin Alper – Kız Kardeşler

Tarık Aktaş – Nebula

Serhat Karaaslan – Görülmüştür

Kıvanç Sezer – Küçük Şeyler

Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti ve Ramata Sy – Sibel

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cemre Ebüzziya – Kız Kardeşler

Kübra Kip – Bağlılık: Aslı

Başak Özcan – Küçük Şeyler

Damla Sönmez – Sibel

EceYüksel – Kız Kardeşler

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Kayhan Açıkgöz – Kız Kardeşler

Berkay Ateş – Görülmüştür

Caner Cindoruk – İçerdekiler

Hayat Van Eck – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Alican Yücesoy – Küçük Şeyler

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Saadet Işıl Aksoy – Görülmüştür

Füsun Demirel – Görülmüştür

Elit İşcan – Sibel

Nihal Koldaş – Küçük Şeyler

Ece Yüksel – Bağlılık: Aslı

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Timur Acar – Kapı

Müfit Kayacan – Görülmüştür

Erdem Şenocak – Görülmüştür

Settar Tanrıöğen – İçerdekiler

Kubilay Tunçer – Kız Kardeşler

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Necmettin Akdeniz – Nebula

Eric Devin – Sibel

Emre Erkmen – Kız Kardeşler

Hatip Karabudak – Küçük Şeyler

Andreas Sinanos – Bağlılık: Aslı

EN İYİ MÜZİK

Cem Öget – Bir Aşk İki Hayat

Mahsun Kırmızıgül, Tevfik Akbaşlı ve Yıldıray Gürgen – Mucize 2: Aşk

Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou – Kız Kardeşler

Güldiyar Tanrıdağlı – Kapı

Venus Music Peace Band (Cem Celal Bilge, Mert Coşar, Uğur Deynekli, Mustafa Aydın) – Anadolu Turnesi

EN İYİ KURGU

Ali Aga – Görülmüştür

Çiçek Kahraman – Kız Kardeşler

Véronique Lange – Sibel

Selda Taşkın – Küçük Şeyler

Aylin Zoi Tinel, Erhan Acar Jr. – Bir Aşk İki Hayat

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Osman Çankırılı – Kız Kardeşler

Soydan Kuş – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Osman Özcan – Sibel

Hakan Yarkın – 7. Koğuştaki Mucize

Alceste Wegner ve Reyhan Acar – Küçük Şeyler