600 yıllık iki tarihi hamam 166 milyona satışta

Edirne'de Osmanlı padişahı 2'nci Murad döneminde 1422 yılında yapılan Mezit Bey Hamamı 150 milyon, aynı dönemlerde yapılan Tahtakale Hamamı da 16 milyon liradan satışa çıkarıldı.

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Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan, Mimar Sinan’ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürdüğü ‘Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’nde sona gelindi. Selimiye’nin çehresi değişirken, cami meydanında bulunan Osmanlı Padişahı 2’nci Murad döneminde 1422 yılında yapılan ve halk arasında ‘Çukur Hamam’ olarak da bilinen Mezit Bey Hamamı yeni bir görünüm kazandı.

Çok varisli bir ailenin sahibi olduğu ve faal durumda bulunan Mezit Bey Hamamı ile şehrin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan Tahtakale Hamamı satılığa çıkarıldı. Aile, Mezit Bey Hamamı’na 150 milyon lira, Tahtakale Hamamı’na ise 16 milyon olmak üzere toplam 166 milyon lira satış fiyatı koydu.

“İLGİLENECEK KİMSE YOK”

Hamamların varislerinden Hikmet Kayabaşı, babasının Mezit Bey Hamamı’nı 40 yıl önce satın aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu hamam, 1440 yılında yapılmış ve o dönem Selimiye Camisi yokmuş. Selimiye 1575’te yapılmış. 150 yıl önce yapılan bir tarihi eser. Bu hamam, Selimiye Camisi ile beraber anılıyor. Bu kadar değerli bir yer. Hamam tek parça. 500 metrekare açık alanı, 300 metrekare kapalı alanı var. Edirne’nin de merkezinde bir yer. Biz mirasçılar olarak herkes belli bir yaşa geldi. Yapacak, ilgilenecek kimse yok. Babam o zamanlar çok büyük rakamlar ödeyip tamamen restore ettirdi. Ondan sonra bize kaldı, biz de işlettik. Devamında yeni yatırımcıları bekliyoruz. 150 milyon TL’den satışa çıkardık ama rakamda çok net değiliz, alıcının ciddiyeti ile alakalı bir şey. Yetkili bir firmaya verdik. Çünkü çok profesyonel bir iş bu. Değerli bir mülk olduğu için emlakçımızla görüşeceklerini düşünüyorum.”

“BABAM HAMAMCILIĞA ÇOK MERAKLIYDI”

Edirne’nin Saraçlar Caddesi üzerinde satışa çıkarılan ve şu anda kapalı bulunan Tahtakale Hamamı’na ise 16 milyon lira fiyat biçildi.

Hikmet Kayabaşı, “Tahtakale Hamamı da 1830 metrekare. Rahmetli babam, hamamcılığa çok meraklı olduğu için Edirne’de iki hamam alıyor ve Vakıflar’dan da kiraladığımız bir hamam var. Şu anda beş hamam var. Üçü Edirne’de, Sokullu Hamamı kiralık. Kırklareli’de Hızır Bey Hamamı var. Çorlu’da da babamın mülk olarak apartman altına yaptığı bir Osmanlı Hamamıvar. Orayı da işletiyoruz. Yaş belli, artık emekli de olduk. İlgilenecek insanları bekliyoruz” dedi.

“1400’LÜ YILLARDAN BERİ HİÇ DOKUNULMADI”

Hamamın varislerinden Mustafa Kayabaşı da varisler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hamamların satışa çıkarıldığını söyledi.

5 kardeş olduklarını söyleyen Mustafa Kayabaşı, “Bana kalsa baba malı satılmamalı. Ayrımcılık oldu, ben de kabul ettim. Yoksa benim görüşüm bu değil. Satılmasa daha iyi ama mecburen satışa çıkarıldı. Mezit Bey Hamamı’nda restorasyondan sonra orijinal olarak kalan kubbeler, kemerler ve kurna taşı var. 1400’lü yıllardan beri bunlar bulunuyor ve hiç dokunulmadı. Diğer taşlar öyle değildi. Restorasyonda hiç ellenmedi ve çok değerli” diye konuştu. (DHA)