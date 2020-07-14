Son dakika… Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Adalet Ağaoğlu, 3 gündür yoğun bakımda gördüğü tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabaha karşı 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak” denildi.

Ağaoğlu, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım” ifadelerini kullanmıştı.

‘YAZMAK SU İÇER GİBİ İÇİMDEN GELİYOR HEP’

Türk edebiyatının fikrinin ince gülü olarak da anılan Adalet Ağaoğlu, yazma tutkusu ile ilgili ise şöyle demişti: “Yazarak öğrendiğim kadar hiçbir yerden öğrenmedim. Şimdi öyle bir şey ki yazmak, sigara tiryakiliğinden daha büyük bir tiryakilik. Sahiden. Ben elimden düşürmediğim sigarayı kolayca bıraktım, hiç de aramadım. Fakat yazmayı bırakamadım, tiryakilik o dereceydi. Şimdi yaklaşık son iki yıldır evden dışarı çıkamıyorum, yine de yazmadan duramıyorum. Yazmak, su içer gibi içimden geliyor hep.”

EDEBİYATA İLGİSİ ŞİİRLE BAŞLADI

23 Ekim 1929 yılında Ankara’da doğan ve dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Adalet Ağaoğlu’nun edebiyata ilgisi lise yıllarında şiirlerle başladı. İlk defa 1946’da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı.

1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlenen sanatçı, ilk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla altmışlı ve yetmişli yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. TRT’nin özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’ndan 1970’te istifa eden sanatçı o tarihten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı.

İlk romanı Ölmeye Yatmak, 1973'te yayımlandı.

ROMANI SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi (1979) ve Hayır (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları yayınlanır yayınlanmaz, ikinci romanı olan Fikrimin İnce Gülü, dördüncü basımında toplatıldı. “Fikrimin İnce Gülü” romanı hakkında, “askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif (küçük düşürmek)” suçlamasıyla hakkında 1981 yılında dava açılan Ağaoğlu, iki yıl süren davanın ardından aklandı. Düğün Gecesi” ise soruşturma aşamasında kaldı.

1996’da ciddi bir trafik kazası geçiren ve iki yıl hastande yatan Adalet Ağaoğlu için Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel “Sen Türkiye’nin en güzel kazasısın” demişti.

REFERANDUM PİŞMANLIĞI

Siyasi tartışmaların da içinde olan Ağaoğlu, 12 Eylül 2010’daki Referandum’da “Yetmez ama evet” diyenlerden birisiydi. Daha sonra referandumda evet oyu verdiği için pişmanlık yaşadığını belirten Ağaoğlu, “12 Eylül referandumunda ne kadar umutlandık. Oradaki umut kırıklığı beni çok etkiledi. Bu benim belki de son enayiliğimdi” itirafında bulunmuştu.

ÖDÜLLÜ YAZAR

Ağaoğlu, TDK Tiyatro Ödülü, Saik Faik Hikâye Armağanı, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok ödülü de kazanan bir yazardı.