Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Boseman’a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız.
Black Panther filmindeki Kral T'Challa’yı canlandırması hayatının onuruydu” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Boseman’ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles’te yaşayan Boseman’ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.