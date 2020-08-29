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Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Tüm dünya tarafından Marvel serisi filmlerinden Black Panther'da sergilediği oyunculukla tanınan 41 yaşındaki aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Boseman bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.
Kültür Sanat 29 Ağustos 2020 - 08:07

Boseman’a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız.

 

Black Panther filmindeki Kral T'Challa’yı canlandırması hayatının onuruydu” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Boseman’ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles’te yaşayan Boseman’ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

Son güncelleme: 08:16 - 29.08.2020
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