Bodrum’da çini sergisi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Nadide kültür-sanat miraslardan biri olan çini sanatının başarılı örneklerinin görülebileceği sergi, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Trafo) 11-14 Ağustos tarihleri arasında görülebilecek. Kılıç'ın 100'e yakın eserinin yer aldığı “Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları’ sergisi, 11 Ağustos 18:00'de gerçekleştirilecek.

İLHAM KAYNAĞI BODRUM

Kılıç, ilk büyük sergisini geçtiğimiz yıl Beşiktaş Deniz Müzesi'nde, ardından da Ankara'da açmıştı. Sanatçı bu kez ilham aldığı Bodrum’da sanatseverlerin karşısına çıkacak. Çini sanatına olan ilgisini anlatan Kılıç, “Çamurun şekillenmesi, fırınlanması, boyanması ve tekrar fırınlanması heyecanlı, merak dolu bir bekleyişin ardından elinize aldığınız siyah balık… Hayallerinizdeki renkleri görmek tarifsiz bir mutluluk… Gözlerinizde bir kere o ışık yanarsa çiniden asla vazgeçemezsiniz… Sadece mutlu olmak ve çevrenizi mutlu etmek için bile olsa çini yaparsınız. Öğrenirsiniz, tamam zannedersiniz, yeni bir şey daha öğrenir, hiçbir şey bilmediğinizi anlarsınız” dedi.