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Broadway, bir yıldır ilk defa 36 dakikalığına yeniden açıldı

2020’nin Mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan Broadway, bir yılın ardından ilk kez 36 dakikalık bir performans için seyircilerini ağırladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:59, 04/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Broadway, bir yıldır ilk defa 36 dakikalığına yeniden açıldı

Pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri de sahne sanatları… New York sanat dünyasının merkezi sayılan Broadway de bu süreçten nasibini aldı ve geçtiğimiz yıl, pandeminin ilan edilmesiyle birlikte kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Ancak cumartesi günü perdeler yeniden açıldı ve 150 kişilik bir seyirci grubuna 36 dakikalık özel bir performans sergilendi. Tony ödüllü Nathan Lane ve Savion Glover, St. James Theatre’da sırayla sahne aldı.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Koronavirüsü nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı gösteriden önce; seyircilerden COVID-19 testi ya da aşılandıklarına dair belgeler istendi. 1700 kişilik tiyatro salonuna aralıklar bırakılarak yerleştirilen izleyiciler; Actors Fund ve Broadway Cares Equity Fights AIDS gibi toplulukların üyelerinden oluşuyordu.

Gösteriden sonra Glover, The New York Times’a biraz gergin olsa da kendisini mutlu, nostaljik ve güvende hissettiğini belirtirken, sahnede olmayı özlediğini söyledi. Lane ise yaptığı açıklamalarda; etkinliğin son derece güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgularken, bunun Broadway’in yeniden açılması için bir başlangıç olduğunu umuyor.

Broadway Cumartesi koronavirüs Nathan Lane New York pandemi sahna sanatları Sanat Savion Glover St. James Theatre tiyatro
Yayınlanma Tarihi:12:58,