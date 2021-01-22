Bulgur Palas Yenileme Projesi için dikkat çeken Sulukule uyarısı

İBB Meclisi’nin ocak ayı oturumlarında Fatih Cerrahpaşa’daki 9.5 dönümlük alanı kapsayan Bulgur Palas Yenileme Alanı projesine ilişkin imar planı değişikliği gündeme geldi. Fatih Belediye Meclisi’nde geçen temmuz ayında oy çokluğu ile kabul edilerek gereğinin yapılması için İBB Meclisi’ne gönderilen plan değişikliği teklifini inceleyen İBB Planlama Müdürlüğü dikkat çeken tespitlerde bulundu.

“SULUKULE’DEKİ SÜREÇ İŞLİYOR”

Müdürlük incelemesinde, benzer durumdaki Sulukule Yenileme Projesi’nde yaşananlara dikkat çekilerek o dönemde hazırlanan planların mahkeme tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

İptal kararında yenileme avan projelerinin; koruma ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlarının düzenlendiği koruma amaçlı imar planlarına dayanması gerektiğine dikkat çekildiği aktarıldı.

Koruma amaçlı plan onaylanmadan önce yenileme avan projesinin onaylanması ve projeye göre uygulama yapılması nedeniyle işlemin mahkeme tarafından iptal edildiği kaydedildi. Bu teklifin de aynı süreci takip ettiği, mahkeme kararına ve planlama hiyerarşisine aykırı hareket edildiği vurgulandı.

PARK İPTAL EDİLİP KONUT ALANI İLAN EDİLDİ

Müdürlük ayrıca, “Parklar ve dinlenme alanı” ve “yaya yolu” fonksiyonlarının iptal edilerek “konut alanı” ilan edilmesini de eleştirdi.

Değişikliğin, konut alanını arttırıcı yeşil alan donatısını azaltıcı nitelik taşıdığı belirlendi. 9.50 metrelik yükseklik sınırının iptal edilerek 3 kat yani 12 metreye çıkarıldığı kaydedildi. 6.50 metre olan blok yüksekliklerinin de iptal edilip 2 kat yani 8 metre olarak arttırıldığı anlatıldı. Teklifin bu yönüyle yükseklik arttırıcı nitelikte olduğu eleştirisi getirildi.

YASAYA AYKIRI

Teklifin, parsel bazında yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edildi. Bu durumun da Resmi Gazete’de 20 Şubat 2020’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”daki, “parsel bazında nüfusu yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran plan değişikliği yapılamaz” hükmüne aykırı olduğu teklifin bu kapsamda değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Kentsel Yenileme-İmar ve Bayındırlık komisyonlarının raporunda, uyarılara rağmen plan değişikliği ilçesinden geldiği şekliyle uygun bulundu. İBB Meclisi’nde de CHP-İYİ Parti’nin muhalefeti, AKP-MHP grubunun “evet ” oyları ile kabul edildi.