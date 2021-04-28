Burning Man Festivali corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Corona virüsü salgını devam ederken festival ve etkinliklerden iptal haberleri de gelmeye devam ediyor. Cannes Film Festivali gibi prestijli etkinlikler yanında Burning Man gibi eğlence dünyasının odağı haline gelen festivaller de tedirginliklerini dile getirerek iptal kararı alıyorlar.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle festivali iptal eden organizatörler, bu yıl da festivali gerçekleştirmeyeceklerini söyleyerek iki kez üst üste festivali iptal etme kararı almış oldular.

2022’YE ODAKLANDIK

Festival CEO’su Marian Goodell, bu kararı vermenin oldukça zor olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bir arada olmaya herkesin ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Festivalin yaptığı en iyi şey de bu. Ancak salgının bitmediğini de kabul ediyoruz. Biz de enerjimizi 2022’ye odaklamaya karar verdik.”

Festival organizatörleri, kararın tek bir nedeni olmadığını, pek çok faktörün birleştiğini söyledi: “Burada, Amerika Birleşik Devletleri’nde tünelin sonundaki ışığa yaklaştığımızı hissediyor olsak da hala pandeminin içindeyiz ve çözülmesi gereken belirsizliklerin zaman içinde çözülmesi imkansız.”

Goodell, bu ayın başlarında etkinliğin gerçekleşmesi katılımcılardan COVID-19 aşısı olduklarını kanıtlamalarını talep edeceklerini söylemişti. Çölde 80.000 kadar insanı ağırlayan 35 yıllık festival, bu yıl katılımı yaklaşık 69.000 kişi ile sınırlamayı planlamıştı.

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