Çağdaş dünyada ofis yönetimi

Ofis hayatının temposuyla baş etmede yöneticilerin en iyi dostu olan asistanların hayatları bazen sanıldığından da zor olabiliyor. İşte Zamanı Yakalayan Ofisler, özellikle üst düzey yöneticilerin hayatlarını kolaylaştıran yönetici asistanları ve bu mesleği yapmak isteyenler için başvuru kılavuzu niteliğinde bir kitap. Kitap öncelikle “sekreter”den “yönetici asistanı”na dönüşen bu görevin ve tanımının izini sürüyor. Ardından kendini tanımaktan kurumu tanımaya, sözlü-yazılı iletişimden beden diline, toplantı ve davet yönetiminden dijital çağın yeni uygulamalarına kadar pek çok konuya değiniyor ve bir yönetici asistanının ihtiyacı olan her tür pratik bilgiyi içeriyor.

Çeyrek asra yaklaşan meslek yaşamı boyunca yönetim asistanlığının incelikli yönlerini tecrübe etmiş olan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı asistanı Şebnem Toker, deneyimlerini ve dijitalleşmenin dönüştürdüğü hayatımızda daha iyi bir yönetici asistanı olmanın sırlarını bu kitapta okurlarıyla paylaşıyor.