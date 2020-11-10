Çanakkale’de bulundu: 9 milyon yıllık fosil

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu.

Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

İlk olarak fosillerin olduğu kayalar belirlendi. Daha sonra kayaların içerisinde bulunan fosillerin zarar görmemesi için özel bir sıvıyla kayaların içerisindeki boşluklar dolduruldu. Bu sayede kayaların içerisindeki fosil kalıntıları taş kesme makinesiyle çıkarılarak üniversitede araştırma altına alındı.

“OMURGALI BİR DİŞİ”

Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nden Uzman Paleontolog Dr. Serdar Mayda ile arazide çalışma yaptıklarını belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, “Örneği gördüğümde bunun bir omurgalı dişi olduğunu anlamıştım. Bu konuda çalışan Sayın Dr. Serdar Mayda’yı Çanakkale’ye davet ettim. Onunla 3 gün arazide çalıştık. Daha sonra bilim sever bir iş insanının desteğiyle ulaşım koşullarının güç olmasına rağmen taş kesme makinesi getirerek örneği kestik ve bölümümüze getirdik. Şu anda Serdar Mayda tarafından örneğin tanımlama ve isimlendirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

“ERGİN VE BEBEK MAMUT FOSİLLERİ”

Yapılan ilk incelemelere göre dişlerin ergin ve bebek mamuta ait olduğunu söyleyen Kapan, “Günümüzden 9 milyon yıl öncesine ait bir mamut yani fillerin atası fosili. Bu fil öldüğü zaman 30-40 yaşlarında ergin bir bireymiş. Çünkü bulunan diş ve diş köklerinden bunu söyleyebiliyoruz ama tek başına değilmiş. Yanında bir de süt dişi yani kökü olmayan bir diş bulunan bebek form varmış. Yani, birden fazla form olduğu için ana-bebek ya da baba- bebek diyebiliriz” diye konuştu.

“ORMANLIK ALANDAN GELMİŞ OLMA İHTİMALLERİ YÜKSEK”

Ergin ve bebek mamutun ormanlık alanda yaşadığını ve su ihtiyaçlarını karşılamak için o dönemde bölgeye gelmiş olabileceklerini de sözlerine ekleyen Kapan, “Ormanlık alanda yaşayan formlardan bunlar. Muhtemelen bir tatlı su kenarına su ihtiyaçlarını gidermeye geldiklerinde başlarına gelen bir doğa olayı sonucunda, günümüze kadar fosilleşerek ulaşmışlar” ifadelerini kullandı.. (İHA)