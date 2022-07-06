Carlos Santana sahnede fenalaştı

74 yaşındaki ünlü müzisyen Carlos Santana, sahnede fenalaştı. Efsane isme, sağlık ekipleri hızlıca sahnede müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdılar.

Sozcu.com.tr

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Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Carlos Santana, konser verirken sahnede aniden fenalaştı. 74 yaşındaki müzisyen, 5 Temmuz Salı gecesi bir konserde aniden sahnede yığıldı. Fox 2 Detroit muhabiri Roop Raj’ın bir Tweet’ine göre, seyircilerden “ciddi bir tıbbi sorun nedeniyle onun için dua etmeleri istendi.”

Gitariste hızla müdahale edildi ve ardından Santana, hayranlarına el sallarken sahneden çıktı. Bayıldığı sırada Chris Stapleton ile yazdığı bir şarkıyı seslendiriyordu.

Variety’nin haberine göre; McLaren Clarkston’daki yerel bir acil servise nakledildi. Menajeri Michael Vrionis’in yaptığı basın açıklamasına göre, hastanede gözetim altında tutulan Santana’nın durumu şu an için iyi.

Müzisyenin sahnesi, Earth, Wind & Fire ile yaptığı yaz Miraculous Supernatural 2022 turunun bir parçasıydı. Tur, haziran ayının başlarında başladı ve ağustos ayına kadar da devam edecek.

Rock/Latin stiliyle dikkat çeken Santan, 60’lar ve 70’lere “Black Magic Woman” ve “Evil Ways” gibi klasikleriyle damga vuran isimler arasına girdi.

En az 10 Grammy Ödülü ve üç Latin Grammy Ödülü kazandı. 1999’da Supernatural ile dokuz Grammy ödülü alarak kariyerinde zirveye ulaştı.

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