Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli caz sanatçılarından, 'Maffy Falay' adıyla ünlenen Ahmet Muvaffak Falay vefat etti. Falay kariyerinin en parlak dönemlerinde Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyaslanıyordu.

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Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti.

Falay, 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul’da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu.

İstanbul’dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası’na getirilecek olan Falay’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

1930 yılında Kuşadası’nda doğan Falay, 1942 yılında aynı ilçede başladığı müzik hayatında ‘Maffy Falay’ adıyla ünlendi.

Ankara Konservatuarı’nda 7 yıl trompet ve piyano üzerine çalıştı.

1950’li yıllarda yurt dışında çalışmalar yapmaya başlayan ve 1964’te İsveç’e yerleşen Falay, 70’lerden itibaren İsveç’in ve dünyanın ünlü caz plak şirketlerinden albümler yayınlamaya başladı.

1960 yılında Almanya Köln’deki Kurt Edelhagen’in Radyo Orkestrası’na katılan trompet sanatçısı, dünyaca ünlü Kenny Clarke-Francy Boland ekibiyle de çaldı.

“MILES DAVIS AYARINDA BİR TROMPETÇİ”

1970 yılında Dizzy Gillespie Reunion Orchestra’ya katıldı. Dünyaca ünlü cazcı Dizzy Gillespie’nin, Down Beat adlı dergide yayımlanan yazısında, 1956’da Ankara’da dinlediği Muvaffak Falay’ı caz dünyasının ünlü trompetçileri Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyaslanabilecek bir trompetçi olarak değerlendirmesi büyük yankı yaratmıştı.

Falay’a 2005 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verilmiş, ayrıca 2011 yılında doğduğu Kuşadası'na sanatçının bir heykeli dikilmişti. (İHA)