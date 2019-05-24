Ceren Oran, Uluslararası Münih Dans Festivali’ne damga vurdu

16. Uluslararası Münih Dans Festivali, 16 Mayıs’ta başlamıştı. 26 Mayıs’ta sona erecek festivalde Türk dansçı Ceren Oran da performans sergiledi. Tarihsel bir dans hikayesinden yola çıkarak gerçekleştirilen ‘Who is Frau Troffea? (Frau Troffea Kimdir?)’ adlı dans maratonuna katılan Oran, Münih’in 11 farklı meydanında 16 profesyonel dansçı ile 11 gün boyunca günde 7 saat dans etti.

Oran, bu kareografiyi 500 sene önce Strazburg’ta dans etmeye başlayan Frau Troffea isimli bir kadından esinlenerek oluşturdu. Troffea hikayeye göre, ayakta duramadığı noktaya kadar dans etmiş ve baygınlık geçirip dinlendikten sonra da dansa kendisine katılan onlarca kadınla devam etmişti. Birçok dansçının tükenmişlikten, kalp krizi, açlık ve susuzluktan ölmesine yol açan ve sonradan Strazburg Dans Vebası diye tanımlanan olay, tam 500 yıl önce bu şekilde başlamıştı.



YAŞANANLARA YÖNELİK BİR PROTESTO

Oran, bu olayın tamamen o dönemde yaşananlara yönelik bir protesto ediş biçimi olduğunu düşünüyor. Açlığa, yoksulluğa, erkek egemen akla, toplumun çöküşüne ve Orta Çağ’ın yozlaşmış kilisesine yönelik şahsi bir tepki olarak tanımlıyor. Frau Troffea, dansıyla tüm bu sorunlara meydan okuyor, kendini ve ruhunu adeta trans halde dans ederek bu sorunlardan kurtarıyor.

Koreograf ve dansçı Ceren Oran Strazburg Dans Vebası olarak bilinen bu olaydan ilhamla, 11 gün, 77 saatlik süreğen dans performansını, 2019 Dans Festivali’nde, kamusal alana taşıyor.