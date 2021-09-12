Çin Hükümeti’nden Marvel filmine engel

Disney'in Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi, hafta sonu boyunca 94 milyon dolarla gişe hasılat yaptı. Ancak; Marvel Evreni'nin ilk Asyalı karakterine sahip olan film, dünyanın en büyük pazarlarından birinde; Çin'de hâlâ gösterime girmedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen, Marvel Evreni izleyicisinin merakla beklediği Shang-Chi ve On Halka Efsanesi, nihayet izleyici ile buluşurken pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Çin hükümetinin filmin gösterimine engel olmasında çizgi romanda yer alan karakterlerden birinin etkisi olduğu belirtilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Filmin bazı bölümlerinin Çin Özerk Bölgesi’nde çekilmesi boykot çağrılarıyla karşı karşıya kalınmasına neden oldu.

1973’te ilk kez tanıtıldığında, Shang-Chi’nin babası, ırkçı Asya klişelerini sürdürdüğü düşünülen Fu Manchu’ydu. Marvel Studios başkanı Kevin Feige, Shang-Chi’nin yıllar içinde defalarca yeniden yazılan çizgi roman tarihine değindi. Feige geçen ay Variety’ye “Kesinlikle, Fu Manchu bu filmin konusu değil, Shang-Chi’nin babası değil ve bir Marvel karakteri bile değil, onlarca yıldır da yok” dedi.

Yine de Çin’den filmin gösterimi ile ilgili bir tarih açıklanmadı

ÇİN’DEKİ BASKI DISNEY’E ZARAR VERİYOR

Virginia Üniversitesi’nde medya çalışmaları profesörü ve “Hollywood Made in China” kitabının yazarı Aynne Kokas, Insider’a “Shang-Chi” tartışmasıyla gündeme gelen baskıların Disney’i olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

MARVEL FİLMLERİ ÇİN PAZARINDA YER BULAMIYOR

Disney’in bir sonraki Marvel filmi “Eternals”ın Çin’de gösterime girmesi de belirsiz. Filmin Çin doğumlu yönetmeni Chloé Zhao’nun 2013 yılında verdiği bir röportajda Çin için “her yerde yalanlar var” demesi, Çinli milliyetçilerin tepkisiyle karşılaştı. Oscar’da en iyi yönetmen ödülü kazanmasına rağmen Zhao’nun geçmişteki sözleri yüzünden hükümet, Oscar ödülünün sosyal medyada konuşulmasını engelledi, haberlere medyada yer vermedi.

Çin, son dönemde dünyanın en büyük tiyatro pazarı olarak ABD’yi geçtiği için önemli bir kale olarak görülüyor. Ancak Hollywood yerine yerel filmler ülkede gişe rekorları kırıyor. Şu anda sadece iki Hollywood filmi Çin’de bu yıl gişede en çok hasılat yapan ilk 10 film arasında yer alıyor: “F9” ve “Godzilla vs. Kong”.

Kokas, önümüzdeki yıllarda Çin’de daha da az Hollywood filminin onaylanacağını öngörüyor.

İlginizi Çekebilir Çin Hükümeti'nden Oscar yayınına engel

İlginizi Çekebilir Oscar'ı kazanan Chloé Zhao'ya ülkesinden sansür