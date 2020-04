Çocuklar iklim için söyledi

'Fridays For Future' oluşumundan çocuklar ve müzisyen Banu Kanıbelli, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yapılmış şarkıda bir araya geldi.

“Dünya Evim Ve Yanıyorsa!” ve “Earth is My Home, It's Calling” teklileri ile Ada Müzik etiketiyle yayımlanan şarkı iklim krizine dikkat çekiyor.

Şarkıda Banu Kanıbelli, şarkının sözlerini, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile başlayan ve tüm dünyada “Fridays For Future” (“Gelecek için Cumalar”) adı altında bir araya gelen gençlerin sözlerinden, taleplerinden ve “Yokoluş İsyanı” manifestosundan derledi.

Şarkı sözlerinin İngilizce'ye çeviri ve yorumlanışında bir başka genç Kayra Bahar Serpengüzel'in dokunuşu var. Müzik Banu Kanıbelli, Tuna Erlat'a ait. Mikrofonda “Fridays For Future Turkey” gönüllülerinin yanı sıra müzikal başarılarıyla tanıdığımız genç sesler yer alıyor. Ünlü rap sanatçısı Kamufle, şarkıların kaydında gençleri yalnız bırakmamış.