Corona salgınında çekilen ilk film Warhunt

Mickey Rourke'un başrolde yer aldığı Warhunt filminin çekimleri corona virüsü salgını sırasında iptal edilmedi ve sıkı tedbirlerle sürdürüldü. Film, corona virüsü sırasında çekilen ilk film oldu.

Corona virisi salgını nedeniyle çekimi süren filmler bir bir setleri erteledi. Birçok filmin çekimlerine planlanan tarihte başlanılmadı. Ancak Mickey Rourke’nin rol aldığı yeni korku filmini Warhunt’ın çekimleri sürdürüldü. Filmin çekimleri sıkı önlemler ile Letonya’da tamamlandı..

Variety'nin haberine göre, çekim sırasında tüm ekip maske ve eldiven taktı. Çalışanların günde iki kez ateşi ölçüldü. Sosyal mesafeye ve ekipmanın hijyenine dikkat edildi.

EKİP ÇABUK ADAPTE OLDU

Yönetmen Mauro Borrelli, oyuncuların ve ekibin duruma hızlı adapte olduğunu belirterek, “Çok daha iyi odaklandık ve verimli çalıştık” dedi.



ÇEKİM GÜNLERİ YENİDEN PLANLANDI

Filmin yapımcılarından Yu-Fai Suen, çekimler için önceden Letonya'a gittiğini belirterek, “ABD sınırlarını kapatırken Mickey Rourke için programı yeniden düzenlemek zorunda kaldık ve neyse ki kapanma sorununun üstesinden gelmek için erken uçmayı kabul etti. Bu değişikliği yapabilmek için çekim günlerini yeniden planladık” cümlelerini sarf etti.

Warhunt, II. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinden oluşan seçkin bir ekibi konu alıyor. Almanya’nın Kara Ormanı’ndaki düşman hatlarının arkasında kalan askerler bir cadı avının içine giriyor.