Corona virüsü pandemisi Balat’taki antikacıları da vurdu

Balat'ta bulunan antikacılar şu sıralar derin bir sessizliğe büründü. Onlarca kalabalıkla yapılan müzayedeler yerini sosyal medyaya bıraktı. Tarihi parçalar sosyal medya üzerinden yapılan müzayedelerle alıcılarıyla buluşuyor.

Antikacılar düzenledikleri müzayedelere ilgi olmayınca çareyi sosyal medyada online satış yapmakta buldu. Müzayedeye çıkaracakları ürünün hazırlıkları tamamlandıktan sonra gün ve saat belirlenip alıcılarla sanal ortamda buluşuyorlar. Satışlar sadece İstanbul’la sınırlarıyla kalmıyor, istenilen her yere ürünler ulaştırılıyor.

“GEÇEN SENEYE GÖRE İNANILMAZ BİR DÜŞÜŞ VAR”

Yıllardır Balat’ta antikacılık yapan Özkan Aksoy, pandemi nedeniyle müzayedelere neredeyse hiç müşteri bulamadıklarını söyledi. Aksoy, “Geçen seneyi baz aldığımızda corona virüsünden dolayı inanılmaz derecede bir düşüş var. Balat, adeta bir İstiklal Caddesi gibi hafta sonları inanılmaz yerli ve yabancı turistlerin bolca gezip gördüğü müthiş potansiyeli olan bir yerdi. Normal şartlarda bizim geçmişe dönük videolarımız var mesela hafta sonları antikacıları görmek için içeride 40, 50 kişinin olduğu bir dönemden buralara geldik. Maalesef pandemi döneminde inanılmaz bir düşüş var” diye konuştu.

“SALON DEĞİL SOSYAL MEDYA MÜZAYEDESİ YAPIYORUZ”

Pandemi nedeniyle düşen satışlar sonrası sosyal medyadan müzayede yapmaya başladıklarını söyleyen Özkan Aksoy, gösterilen ilgiden oldukça memnun. Aksoy, “Şu anda salon mezatları haliyle bitti. Biz salon mezatlarımızı sonlandırdık. Sanal medyadan müzayedelerimize devam ediyoruz. Antikaseverleri orada buluşturuyoruz. Sosyal medyadan özellikle yasakların olduğu dönemde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Her kesime hitap edecek ürünler de çıkarıyoruz. Sosyal medyadan sadece İstanbul değil Anadolu, Avrupa’ya bile hitap etme şansımız oluyor” dedi. (DHA)