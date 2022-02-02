Çukurova ödülü Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a verildi

Çukurova Sanat Girişimi'nce (ÇSG) düzenlenen 2022 Çukurova Ödülü'nün Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a verilmesi uygun bulundu. Ödülün anısına Özdoğan için bir de armağan kitap hazırlandı. Kitap ÇSG Web sitesinde (cukurovasanatgirimi.com) okurların beğenisine sunuldu.

Mehmet SERBES

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Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile Asuman

Söylemez'’en oluşan Seçici Kurul, 2022 Çukurova Ödülü’nün verilmesinde

Özdoğan’ın yaptığı bilimsel çalışmalarla ‘neolitik kavramına yeni

anlam kazandırması’nın etkili olduğu vurgulanarak ödül gerekçesini

şöyle açıkladı:

“Anadolu arkeolojisine büyük katkıları; uluslararası bilim

çevrelerinde Türkiye’yi hak ettiği düzeyde yıllarca temsil etmesi;

Anadolu’da yeni yapılan araştırmalarla dünyada neolitik kavramına yeni

anlam kazandırması dolayısıyla.”

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a ödülü 22 Mart’ta Adana’da törenle verilecek.

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun

(2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal

(2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa

Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali (2020), Dil Derneği