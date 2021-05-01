Destek bekleyen özel tiyatrolarda hayal kırıklığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalışan yüzlerce özel tiyatroyu yakından ilgilendiren yardımlara ilişkin yeni bir yönetmelik yayınladı.

Bakanlıktan destek almanın zorlaştığı yeni yönetmeliğe göre, “Asgari oyun sergileme sayıları, salgın, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayıyla” belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede önemli değişikliklere gidildi.

EN AZ BİR SİGORTALI

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkarılan genelgede destek için müracaat edecek tiyatroların tüm çalışanlarının sigortalı olması şartı aranırken, yeni yönetmelikte sadece bir sigortalı gösterilmesi yeterli olacak.

KOMİSYONA 4 SANATÇI GİRDİ

Yeni yönetmelikteki en önemli değişiklik, başvuruları değerlendirmek üzere kurulacak komisyonun yapısında gerçekleşti. Yeni yönetmeliğe göre 9 kişilik komisyonda 4 sanatçı görev yapacak. Sanat çevreleri çoğunluk bakanlık tarafında olsa da bunu çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

“BAKANLIK TİYATROLARI KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR”

Yeni yönetmeliği değerlendiren Bağımsız Tiyatrolar Birliği Başkanı Kımız Bozkır,

“Yeni düzenlemeyle şirketleşmeyen tiyatrolara destek alma imkanı tamamen ortadan kalktığını kaydetti.

Türkiye genelindeki beş yüze yakın tiyatro grubunun büyük bölümü şirketleşmediği halde alınan bu kararın doğru olmadığını belirten Bozkır, “Şirketleşen tiyatroları koruyan ama bunun yanında amatör, gönüllü vb diğerlerinin tamamını yok sayan bir düzenleme… Ne hakla yok sayılıyorlar” dedi.

Kımız, “Pandemi öncesi bir kampanyamız vardı/vergileri kaldırın ya da en aza çekin destekler de kalksın demiştik. Bağımsız Tiyatro Birliği olarak bizim önerimiz buna ek olarak tüm ülkelerde yapıldığı gibi tiyatrolara oyunları üzerinden bilet ödemesi yapılmasıydı. Örnek; ayda kaç oyun oynuyorsa tiyatro, 1/2 si tam dolu salon üzerinden ödensin. Yapılmadı. Bakanlık yaptığı bu düzenlemelerle tiyatroları tamamen kontrol altına almak istiyor. Halktan uzaklaştırıyor. Çünkü dar gelirlilerin çoğunluk olduğu bir toplumda, bu zor şartlar ve yüksek vergilerle tiyatro ya yaşayamaz ya da pahalı bilet satarak toplumsal niteliğini yitirir” diye tepki gösterdi.

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