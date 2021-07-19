Dünyaca ünlü sanatçı Placido Domingo’ya cinsel taciz şoku: Konserden çıkarıldı

Dünyaca ünlü İspanyol tenor Plácido Domingo’nun başı hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla dertte. 80 yaşındaki sanatçı, 25 Eylül’de Stone Music Festivali kapsamında Merida’da Extremadura Orkestrası ile performans sergileyecekti.

Ancak bölge hükümeti, hakkındaki iddialar sonrası Domingo’nun sahneye çıkmasını yasakladı. Ünlü sanatçı çok sayıda kadına 30 yılı aşkın süre boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Aralarında ABD’dekilerin de yer aldığı pek çok opera salonu Domingo’yu kara listeye aldı.

‘KİMSEYE ZARAR VERMEDİM’



Domingo iddialar sonrası bir özür açıklamasında bulunarak, “Kimseye agresif bir şekilde yaklaşmadım. Kimsenin kariyerine zarar verecek bir şey de yapmadım” dedi.

Luciano Pavarotti ve José Carreras ile birlikte ‘Üç Tenor’ grubunu oluşturan Domingo, 1990’lı yıllarda büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Üç Tenor’un 1990 Dünya Kupası açılışındaki performansı, dünya genelinde 800 milyon kişi tarafından ekran başından takip edilmişti.