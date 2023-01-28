Elvis Presley’nin kişisel eşyaları açık artırmada

Rock'n Roll'un Kralı olarak tanınan ünlü şarkıcı Elvis Presley'in kişisel eşyaları satışa çıkıyor. Yaklaşık 40 parçanın yer alacağı müzayedede yüksek bir kazanç elde edileceğine kesin gözle bakılıyor.

Sozcu.com.tr

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42 yaşında hayata veda eden Elvis Presley'e ait, içinde ceket, evrak çantası ve yaklaşık 190 bin TL’lik (10.000 dolar) bir değeri olduğu düşünülen el yazısıyla dolu bir adres defterinden oluşan parçalar müzayedede satışa çıkıyor.

Reuters’ın haberine göre, Kruse GWS Müzayedeleri’nin kurucusu ve baş müzayedeci Brigitte Kruse, Presley’nin adres defterinde “gerçekten en yakın olduğu ve en çok bağlantı kurduğu kişilerin” olduğunu söyledi.

Kruse, “Aslında, defterde bazı kişisel notlar da var ve bunları kazanan teklif sahibine sürpriz olarak bırakacağız.” diye ekledi.

Ünlü şarkıcının kendine ait birkaç özel jetten biri olan 15,6 milyon TL’lik JetStar da açık artırmada satışa çıkmıştı. Jet, pelüş, kırmızı kadifeden iç kaplamasıyla ünlüydü.

1977’de hayatını kaybeden ABD’li şarkıcıya olan ilgi, geçen yıl vizyona giren Oscar adayı biyografik film “Elvis” ve kızı Lisa Marie Presley’in yakın zamanda gerçekleşen ölümünün ardından arttı.

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