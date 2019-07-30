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Entelektüel nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre entelektüel mi, entellektüel mi?
Entelektüel nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre entelektüel mi, entellektüel mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘entelektüel’dir. Entelektüel mi, entellektüel mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 30 Temmuz 2019 - 09:15

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘entelektüel'dir.

ENTELEKTÜEL NE DEMEK:

1– Aydın.

2– Fikir sorunlarıyla ilgili.

ENTELEKTÜEL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “entelektüel mi, entellektüel mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı entelektüel şeklinde olmalıdır.

entellektüel (Yanlış kullanım)
entelektüel (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“ Entelektüel bir tartışma ortamı oldu.”

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Son güncelleme: 09:17 - 30.07.2019
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