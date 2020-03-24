‘Evde konser’ serisine ilgi artıyor… İşte, sosyal medyada dinlenecek isimler…

Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar, sosyal mecralarından dinleyicileriyle buluşmaya başladı. Bugüne kadar Gökhan Türkmen, Sıla, Yalın, Yeşim Salkım, Aleyna Tilki, Fatma Turgut, Soner Sarıkabadayı, Karsu, Kerem Görsev, Güney Marlen gibi isimler evlerinden konser verdi.

Konserler artarak devam edecek. Birçok isim de dinleyicileriyle sosyal mecralarda buluşmaya hazırlanıyor. O isimlerden birisi Athena’dan Gökhan Özoğuz, kardeşi Hakan ile birlikte bu akşam sevenlerine mini bir konser vereceğini söyledi.

Birlikte Güzel’in düzenlediği “Ev’de” konsepti konser serilerinde ise bugün Emir Can İğrek dinleyicilerle buluşacak. @birlikteguzel Instagram hesabından yayınlanacak konser 22.00’de başlayacak.

Red Bull Sunar: Evde Çal konserler serisinde ise yarın Kalben olacak. Üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım’ı dinleyicilerle buluşturan Kalben’in evden vereceği konser 21.30’da başlayacak. Red Bull Türkiye Instagram hesabından yayınlanacak konserler serisinde, 27 Mart’ta 21.30’da da Gaye Su Akyol dinleyicilerin karşısına çıkacak.

merhababensokak grubundan Alp Tanata da ‘OnAir Sahne Akustik #Evdekal’ konserlerinde bu akşam 21.00'de performansa başlayacak.

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say da Instagram hesabından düzenli olarak eski konserlerinden bölümler paylaşıyor.