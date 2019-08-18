Fazıl Say Kaz Dağları için çalıyor

Mehmet ANDAÇ / Özlem GÜRSES

Sabah saatlerinde bölgeye giden ünlü sanatçı saat 09.30’da sound check için alana yerleştirilen piyanosunun başına geçti. Sanatçının performansı alkışlarla bölündü.

Saat 11:00’de başlayan konsere gitmek isteyen vatandaşlar şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu arada bölgedeki yoğunluktan dolayı internete erişim konusunda sıkıntılar yaşandığı da bildirildi.

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları’nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz’da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan’ nöbetlerine başlanmıştı.

Fazıl Say, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına dikkat çekmek için paylaştığı notta şöyle demişti:

“18 Ağustos Pazar sabahı Kaz Dağları'ndaki korkunç doğa katliamına ‘dur' demek için bir orman konseri planlıyoruz. Orman içindeki müsait mekanın tam yerini sizlere bir kaç gün içinde bildireceğiz. Piyano; bu sefer orman için geliyor Kaz Dağları'na.

Geçen yıl Truva için gelmiştim. Hatta bir de; bugün bestelediğim ‘Kaz Dağları Marşı' bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar; söz müziğin olsun. Konser doğa orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. ‘Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır' der düşünürler… Biz de ‘bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' olacağız bu durumda, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle… Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber.”