Gardırop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gardırop mu, gardrop mu?

Gardırop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gardırop mu, gardrop mu?

Türkçe'de kullanılan birçok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘gardırop’dur. Gardırop mu, gardrop mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...