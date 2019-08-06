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Gardırop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gardırop mu, gardrop mu?
Gardırop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gardırop mu, gardrop mu?
Türkçe'de kullanılan birçok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘gardırop’dur. Gardırop mu, gardrop mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Kültür Sanat 6 Ağustos 2019 - 09:01

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gardırop'dur.

GARDIROP NE DEMEK:

1- Giysi dolabı.

2- Bir kişinin sahip olduğu bütün giysileri, giysi takımları.

GARDIROP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “gardırop, gardrop” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gardırop şeklinde olmalıdır.

gardrop (Yanlış kullanım)
gardırop (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kullanmadığı giysileri gardırobundan çıkardı.”

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