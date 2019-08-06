Gardırop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gardırop mu, gardrop mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gardırop'dur.
GARDIROP NE DEMEK:
1- Giysi dolabı.
2- Bir kişinin sahip olduğu bütün giysileri, giysi takımları.
GARDIROP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “gardırop, gardrop” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gardırop şeklinde olmalıdır.
gardrop (Yanlış kullanım)
gardırop (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kullanmadığı giysileri gardırobundan çıkardı.”