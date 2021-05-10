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Google nesli tükenmekte olan dillerin kelimelerini öğretiyor

Google yeni özelliği ile küresel ölçekte kaybolan diller hakkında farkındalık yaratmayı umuyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:51, 10/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Google nesli tükenmekte olan dillerin kelimelerini öğretiyor

Google Arts & Culture bir nesenenin, nesli tükenmekte olan bir dildeki karşılığını öğrenmeye olanak tanıyan açık kaynaklı fotoğraf çevirisi Woolaroo'yu hayata geçirdi.

Uygulama, gerçek dünyadaki öğeleri tanımlamak için Google Cloud'un makine öğrenimi ve görüntü tanıma yeteneklerinden yararlanıyor.

Uygulamanın arkasındaki fikri açıklayan Google, doğanın içindeyken ve çevrenizdekileri merak ettiğinizde, yeni kelimeler öğrenmek için mükemmel bir ortamın oluştuğunu söylüyor.

HER 14 GÜNDE BİR DİL ÖLÜYOR

National Geographic’in bir makalesine göre, her 14 günde bir dilin varlığı sona eriyor ve dünya gelecek yüzyılda 7.000 dilinin yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kullanıcıları, kelimeleri doğal bir şekilde keşfetmeye davet ederken, bu kelimeleri sohbetlerinde de kullanmalarını bekliyor.

Şu anda Woolaroo uygulaması Louisiana Creole, Calabria Yunanca, Māori, Nawat, Tamazight, Sicilya, Yang Zhuang, Rapa Nui, Yiddish ve Yugambeh olmak üzere 10 dilde fotoğraflar aracılığıyla sözcükleri tanımlayabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, veri havuzunu genişletmek için uygulama tarafından tanınmayan kelimeleri de ekleyebilirler. Woolaroo, Google Arts & Culture uygulaması içinden ya da AppStore ve Google Play’den kullanılabiliniyor.

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