Gül Erda’nın “Kara Bahtım” single şarkısı tüm dijital platformlarda

Müzisyen ve oyuncu Gül Erda’nın “Kara Bahtım” şarkısı Melodi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Kara bahtım şarkısını 1990’lı yıllarda yaptığını ve ömrü yetseydi Ahmet Kaya’nın okuyacağını söyleyen Erda, “Bir çok sanatçı talip oldu şarkıya ancak bana kısmet oldu. Şimdilerde 90’lar müziğine olan özlemin belki yerini tutabilir. Çünkü 90’larda yazıldı sandıktan çıktı sıfır kilometre” dedi.

Pop müzik yorumcusu ve söz yazarı Gül Erda, 3 yıl aradan sonra yeni şarkısı “Kara Bahtım” ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği Gül Erda'ya ait olan şarkının düzenlemesini Reha Erdir yaptı. Klip yönetmenliğini TRT'nin eski müzik koordinatörü Bahtiyar Sis üstlendi.

“AHMET KAYA'YA NİYETTİ, KISMET BANA OLDU”

“Kara Bahtım” şarkısını 1990'lı yıllarda yazdığını söyleyen Erda, “O zamanlarda sevgili Ahmet Kaya şarkıyı okumak istemişti. Ancak ömrü yetmedi. Kenan Doğulu, Muazzez Abacı, Nükhet Duru gibi isimler de şarkıya talip olmuştu ancak bir türlü kimseye kısmet olmadı. Ahmet Kaya'ya niyetti kısmet bana oldu. Şimdiler de diyorlar ya pop müzik bitti diye rap var diye. Pop müziği doğru düzgün yapan yok çünkü. Şimdilerde 90'lar müziğine olan özlemin belki yerini tutabilir. Çünkü 90'larda yazıldı sandıktan çıktı sıfır kilometre” diye konuştu.